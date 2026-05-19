La Justicia resolvió elevar a juicio oral la causa contra el exconcejal de Tornquist, Matías Rojas, acusado de presuntos delitos de abuso sexual contra menores ocurridos años atrás en la localidad de Saldungaray.

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La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, quien hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la investigación. De esta manera, el expediente será enviado a la Receptoría General Departamental para el sorteo del Tribunal en lo Criminal que llevará adelante el juicio oral y público.

Según consta en la causa, Rojas enfrenta imputaciones por cinco hechos de abuso sexual simple y un caso de abuso sexual gravemente ultrajante, todos en concurso real. Las denuncias involucran a niñas de Saldungaray y el caso se transformó en uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión en el distrito de Tornquist.

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De acuerdo a lo que publicó InfoSexta, durante la etapa de instrucción, la defensa del exconcejal intentó revertir la situación procesal mediante distintos recursos judiciales. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Penal rechazó esos planteos y dejó firme la elevación a juicio.

En declaraciones anteriores, Rojas negó las acusaciones y sostuvo que las denuncias respondían a una supuesta persecución vinculada con su actividad política, argumento que forma parte de su estrategia defensiva.

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Con la elevación a juicio ya confirmada, ahora resta definir qué tribunal intervendrá en el proceso y cuándo comenzará el debate oral, una instancia clave para determinar responsabilidades en un caso que provocó fuerte impacto en la comunidad serrana.