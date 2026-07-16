Vacaciones de invierno en Vicente López: Agenda de actividades gratuitas
Desde el 18 de julio y hasta el 2 de agosto, el Municipio llevará adelante una diversa programación cultural pensada para grandes y chicos. Durante dos semanas, diferentes espacios serán escenario de una agenda que reúne teatro, cine, música, literatura, talleres, experiencias creativas y actividades al aire libre.
La agenda para este receso en Vicente López incluye “Expedición Libro”, una experiencia que invita a recorrer la literatura a través del juego, y “Tardes de Libros”, con feria de editoriales, música en vivo y actividades para niños.
Además, habrá narraciones de cuentos en la Torre Ader y talleres de ilustración y creación, entre ellos el de Pop up, coordinado por Paz Tamburrini.
Asimismo, el cine volverá a ser uno de los grandes protagonistas con funciones para toda la familia. En el Cine York de Olivos y el Centro Cultural Munro proyectarán clásicos del cine infantil como “Laberinto” y “Mi pobre angelito”, y un ciclo especial de Pixar con títulos como “Los Increíbles”, “Coco” y “UP”, se informó oficialmente.
En tanto, en el Paseo de la Costa de Vicente López se desarrollará un taller de construcción y remontada de barriletes, organizado junto a la Dirección de Turismo y la organización BaToCo.
Además, habrá recitales de Vuelta Canela, Dúo Karma, Borde Verde, Grupo Huancara, Melocotón Pajarito y Un poquito más allá, además de una tarde de rap y otras experiencias musicales para compartir entre grandes y chicos.
En Quinta Trabucco continuará la muestra “Los Ángeles de Charly”, recientemente inaugurada, que reúne obras de Andy Cherniavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu, tres fotógrafas que retrataron a Charly García desde una mirada íntima y personal.
El cronograma completo con días y horarios puede visitarse aquí: https://www.vicentelopez.gov.ar/agenda/invierno.
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