Con el final del receso invernal, la provincia de Buenos Aires concluyó una nueva edición de "Vacaciones Divertidas", el programa que durante las últimas semanas ofreció más de 500 actividades culturales y recreativas gratuitas para niños, niñas y adolescentes en diferentes municipios bonaerenses.

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La iniciativa fue impulsada por el Instituto Cultural bonaerense y, en esta oportunidad, también llegó a los espacios territoriales de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), donde además de promover el acceso a la cultura se desarrollan acciones vinculadas a la protección de las infancias.

Teatro, títeres, clown y propuestas para toda la familia

Durante las vacaciones de invierno, distintas localidades recibieron espectáculos gratuitos especialmente pensados para el público infantil.

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En Moreno, el Galpón Ateneo fue sede de la presentación de Ruedan Clowns, mientras que en la Casa Municipal de Cucullú, en San Andrés de Giles, se desarrolló el espectáculo teatral "Agarrumis", con propuestas de humor y participación familiar.

Las actividades también llegaron a la Casita UDI de Almirante Brown, donde el grupo Titirifeos ofreció una jornada de juegos, música y teatro de títeres.

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En tanto, en la localidad de Mayor Buratovich, partido de Villarino, el espectáculo "Fede y Tito" reunió a familias de la comunidad con actividades recreativas y culturales.

Una propuesta para promover el acceso a la cultura

Además de ofrecer alternativas de esparcimiento durante el receso escolar, las actividades se desarrollaron en los llamados Nodos COPRETI, espacios comunitarios donde se impulsan acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil y de protección del trabajo adolescente.

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense señalaron que estos encuentros también buscan fortalecer el acceso de niños, niñas y adolescentes a propuestas culturales, recreativas y comunitarias en distintos puntos del territorio provincial.

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La coordinación de las actividades estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la COPRETI, en conjunto con el Instituto Cultural de la Provincia.