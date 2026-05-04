Mientras productores de distintas regiones del país siguen esperando obras clave para evitar anegamientos, el Gobierno nacional mantiene una parte millonaria de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica colocada en el circuito financiero.

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El dato fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su informe ante la Cámara de Diputados. Allí detalló que el Fondo cuenta con $34.922 millones en cuentas a la vista y otros $258.000 millones invertidos en LECAP con distintos vencimientos.

En total, se trata de casi $290.000 millones que, en lugar de aplicarse a obras, permanecen como colocaciones financieras.

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El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se financia a partir de una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el GNC para uso automotor. Según lo establece la Ley 26.181, esos recursos deben destinarse al desarrollo de obras, mantenimiento y servicios vinculados a la infraestructura hídrica, la recuperación de tierras productivas y la mitigación de inundaciones.

Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto oficialmente, una porción significativa de esos fondos no está siendo utilizada con ese fin.

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“Es una vergüenza que Milei use los recursos del Fondo Hídrico para la timba financiera y no para realizar obras urgentes”, sostuvo Vaccarezza.

La legisladora también puso el foco en el impacto territorial de esta decisión. Advirtió que mientras amplias zonas del interior enfrentan anegamientos y pérdidas productivas por la falta de infraestructura, los recursos que deberían destinarse a prevenir esas situaciones son derivados a instrumentos financieros.

“Hay una desconexión entre las necesidades del interior y las prioridades del Gobierno nacional. El uso de estos fondos para la especulación financiera es una burla para los productores que, a pesar de la desidia y malicia del Gobierno Nacional, siguen apostando e invirtiendo en el país”, concluyó.