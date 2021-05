Para presentarse como voluntarios, las personas que quieran participar de los ensayos de vacunas contra el coronavirus en el Hospital Militar Central de Buenos Aires deberán cumplir algunos requisitos. Ellos son: Tener entre 18 y 85 años, vivir a menos de 60 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no estar embarazada o en período de lactancia. La página web para anotarse es www.argvacunacovid.com

Respecto a las pruebas en el Hospital Militar, constan de dos aplicaciones en un lapso de tres semanas, con seguimiento y control durante dos años bajo la técnica de doble-ciego, es decir, que el voluntario no sabe si recibe la vacuna o un placebo.

En nuestro país una de las primeras en probarse fue la vacuna Pfizer, luego llegó la alemana CureVac, y ahora se convoca a voluntarios para la vacuna de la biofarmacéutica canadiense Medicago que la fabrica junto con GlaxoSmithKline (GSK) que utiliza plantas vivas como biorreactores para reproducir una partícula no infecciosa que imita al virus que se busca neutralizar

"Si bien hay varias vacunas aprobadas contra el COVID-19, actualmente se siguen realizando investigaciones para poder brindar más opciones y así proteger contra esta enfermedad", aclaran desde la web para anotarse.

Desde la web se accede al formulario donde pedirán datos y preguntan información puntual. En caso de completarlo y enviarlo, también se puede ejercer el derecho de acceso, supresión y/o modificación de los datos personales al correo electrónico postulantes.argvacunacovid@gmail.com. Cabe remarcar que anotarse no significa garantía para que sea llamado como voluntario

Los que no cumplan con alguno de los tres requisitos, recibirán el siguiente mensaje: "¡Gracias por su interés en participar! Dado que algunas de sus respuestas no se adecúan a los requisitos del protocolo, no podemos continuar con el proceso. Gracias nuevamente".