Este jueves terminan de repartir las dosis que llegaron de México esta semana. Son 350.400 dosis de la vacunas de AstraZeneca que serán distribuidas de acuerdo a la población objetivo y disponibilidad de dosis en las postas municipales, entre otras variables.

Se trata de las dosis cuyo principio activo fue producido en Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado y que arribó el último lunes proveniente de Estados Unidos.

En total arribaron 934.200 pero a la Provincia le corresponden aproximadamente el 40% por la cantidad de población que aloja.

La distribución de las dosis entre los 135 municipios se hace en base de la población objetivo a inocular, las dosis que estén (o no) disponibles en las más de 700 postas que hay en la Provincia en relación con los ciudadanos que se registraron para recibir la vacuna. No se toma en cuenta la población censal porque la vacuna es optativa y no obligatorio.