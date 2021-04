La vacuna Sputnik V elaborada por el Instituto Gamaleya de Rusia podría ser fabricada a gran escala en un laboratorio de Argentina para el mes de junio, anunciaron. Ya se fabricaron lotes del primer y segundo componente que deberán ser analizados en aquel país.

Según se informó, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de Rusia, que financia la vacuna) y la compañía farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF, presidida por Marcelo Figueiras anunciaron la producción del primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en Argentina.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021