El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Azul Alejandro Vieyra informó que tras la carta enviada por el intendente Hernán Bertellys al ministro de salud bonaerense Daniel Gollán aparecieron las vacunas contra el coronavirus Sputnik V que recibirá el distrito el lunes 4 luego que no sea tenida en cuenta para el arranque del operativo.

"Marcha atrás de Región Sanitaria IX y las vacunas aparecieron. La nota del intendente Hernán Bertellys ,al Ministro Gollán fue fundamental y por supuesto el agradecimiento al mismo por la celeridad en la respuesta. Fue crucial el apoyo de la comunidad al reclamo", señaló Vieyra.

Bertellys reveló que ante la consulta sobre cuándo, cuántas vacunas para combatir el Covid-19 iban a llegar y cuál es el motivo por el cual no llegaron "cuando en otras localidades ya están vacunando, tuve una vaga respuesta de "no sabemos"". Por ello le envió una nota al ministro Gollan. "Son más de 2000 los trabajadores de la salud que hoy no están siendo tenidos en cuenta en nuestro partido para la vacunación y aún no entendemos cuál es el motivo", agregó.

"Lo del freezer familiar que dicen que no teníamos ( se necesita solo uno), es poco serio como excusa para no enviar las vacunas, solo el Municipio tiene más de 50 disponibles entre todas sus reparticiones y aportes privados solidarios. El Lunes esperamos ansiosos y con esperanza que lleguen a Azul para vacunar a nuestro personal de Salud", conluyó.