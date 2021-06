Mientras pide por la vuelta a las clases presenciales, el intendente de Monte, José Castro, se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en una posta ubicada en un club de ese distrito.

"Hoy llegó mi turno. Cada vez que me preguntaban si me iba a vacunar, la respuesta era la misma: cuando llegue el momento correspondiente a mi edad, me voy a anotar. Y así lo hice", anunció Castro en redes sociales.

El jefe comunal agradeció "enormemente al equipo que trabaja en la posta instalada en el Club Volveré por la calidez, no solo que recibí, sino la que le dan a cada uno de los vecinos que se acercan a vacunar".

Además aprovechó para recordar que "los mayores de 60 años pueden concurrir a vacunarse sin turno previo para la primera dosis". "Es importante que respetemos los turnos asignados y que concurran a vacunarse. La vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos como comunidad. De volver al trabajo y a la educación. Vacunarse es también cuidar a todos nuestros seres queridos", dijo.

"Le pido a quienes ya han recibido la vacuna, que sigan cuidándose y no relajen las medidas de bioseguridad. Seamos responsables, porque cada día que pasa, es un día más que nos acerca al final de la pandemia", agregó.