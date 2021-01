La Secretaria de Salud de San Andrés de Giles ordenó el inicio de un sumario administrativo tras detectar la vacunación de personas que no correspondían en esta primera etapa de aplicación.

"Luego de un exhaustivo análisis de la situación, y habiéndose detectado la vacunación por Covid-19 de personas no incluidas en esta etapa de la campaña de inmunización, se ordenó la sustanciación del sumario administrativo correspondiente a los fines del esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad de los agentes municipales involucrados", señalaron en un breve comunicado desde el gobierno que encabeza Carlos Puglelli (Frente de Todos).

Según publicó el medio local Infociudad habrían identificado 4 o 5 casos de vecinas y vecinos vacunados que no integrarían la nómina del personal de salud alcanzado. Las aplicaciones en total fueron poco más de 300 en el vacunatorio del Hospital San Andrés.

El secretario de Salud comunal Fernando Romero expresó que al parecer se llevó a cabo una mala implementación del protocolo. Los frascos de la vacuna rusa son multidosis que alcanzan para cinco aplicaciones, en algunos casos al no contar con el total de personas en el lugar se habrían vacunado personas que estaban por fuera del protocolo en esta primera etapa.

Si bien esto se habría hecho para no desperdiciar las dosis, desde el municipio explicaron que la vacunación no puede comenzar hasta que no estén las cinco personas alcanzadas por el protocolo. En este caso, personal de salud o autorizadas por el Estado local.

El operativo comenzó el pasado 5 de enero con las primeras 450 dosis y "continuará todos los días hasta completar la demanda del personal de salud exclusivamente", habían informado desde la comuna.