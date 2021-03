El chofer del jefe comunal y la esposa del director de Salud comunitaria y referente del operativo de vacunación se aplicaron la dosis. Desde la oposición denunciaron que se saltaron los turnos y no se justifica su inoculación porque no son la población objetivo. En tanto que la comuna justificó en el caso del chofer por su labor de nexo y en el otro por no tirar un remanente de dosis.