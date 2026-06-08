El futbolista Valentín Barco fue declarado Personalidad Destacada del Partido de 25 de Mayo por decisión del Ejecutivo municipal, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su reciente convocatoria para integrar el plantel de la Selección Argentina que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ads

La distinción fue oficializada mediante el Decreto N.º 437/2026, firmado por el intendente Ramiro Egüen, quien destacó el recorrido profesional del joven jugador y el orgullo que representa para la comunidad veinticinqueña verlo formar parte de la máxima cita del fútbol internacional.

Desde el Municipio remarcaron que la presencia de Barco en el seleccionado nacional trasciende lo deportivo y proyecta el nombre de 25 de Mayo a nivel mundial, convirtiéndolo en un verdadero embajador de la ciudad.

Ads

Al anunciar el reconocimiento, el jefe comunal elogió las condiciones personales y profesionales del futbolista. “La distinción constituye un merecido reconocimiento a un deportista que, a través de su esfuerzo, disciplina y compromiso, logró alcanzar los más altos niveles del fútbol profesional, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones y en un verdadero embajador de nuestra comunidad”, expresó Egüen.

El intendente destacó la evolución de Barco desde sus comienzos en el fútbol hasta su consolidación en el plano nacional e internacional, donde se ha transformado en uno de los jóvenes talentos más destacados de su generación.

Ads

Desde la administración municipal señalaron que este tipo de reconocimientos buscan poner en valor a los vecinos que, mediante sus logros, contribuyen a fortalecer la identidad local y prestigiar al distrito dentro y fuera del país.

En ese marco, adelantaron que en los próximos días se llevará a cabo un acto formal en el que Valentín Barco recibirá una copia autenticada del decreto y una distinción alusiva como homenaje de su ciudad natal.