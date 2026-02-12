En una sesión que se extendió hasta la madrugada, el Senado de la Nación aprobó con modificaciones el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, otorgándole media sanción y enviándolo ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

El texto aprobado introduce cambios sobre 58 artículos del régimen laboral vigente y redefine aspectos centrales del derecho del trabajo en la Argentina. Entre los puntos alcanzados por la reforma se encuentran la forma de negociación de los convenios colectivos, la organización de la jornada laboral, el sistema indemnizatorio, los mecanismos de registración y la vigencia de distintos estatutos sectoriales.

Desde el oficialismo destacaron la votación como un avance clave dentro del paquete de transformaciones estructurales que promueve el Ejecutivo. En ese marco, el ex intendente de Tres de Febrero, actualmente al frente de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, Diego Valenzuela, celebró la media sanción y sostuvo: “La única salida para la Argentina es inversión y trabajo. Para avanzar en ese camino, hay que crecer y avanzar con las reformas estructurales. Esta madrugada se dio un gran primer paso”.

La única salida para la Argentina es inversión y trabajo. Para avanzar en ese camino, hay que crecer y avanzar con las reformas estructurales. Esta madrugada se dio un gran primer paso! https://t.co/754SwKK8EW — Diego Valenzuela (@dievalen) February 12, 2026

El proyecto aprobado en la Cámara alta fue objeto de modificaciones durante el debate en comisiones y en el recinto, lo que derivó en ajustes sobre decenas de artículos respecto de la versión original enviada por el Poder Ejecutivo. Ahora será la Cámara baja la encargada de analizar el texto y definir si convierte la iniciativa en ley, introduce nuevos cambios o la rechaza.

Con la media sanción del Senado, el oficialismo consiguió avanzar en uno de los ejes centrales de su agenda económica, mientras la oposición anticipa que la discusión continuará con intensidad en Diputados.

