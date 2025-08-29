“El Estado debe brindar algunos servicios eficientemente, pero también debe correrse y no molestar con más impuestos y trámites para que haya más sector privado laburando. El gobierno de Kicillof, y el kirchnerismo en general, cree que la felicidad del pueblo la da el Estado con el gasto público”, lanzó Diego Valenzuela desde San Isidro.

Ads

Además, destacó la aparición de ambos distritos en el ranking de la UBA sobre las mejores ciudades para vivir: “Tres de Febrero y San Isidro están en el podio, así que vivimos en dos de los tres municipios con mejor calidad de vida. Es más, seguramente, van a seguir mejorando”.

Por su parte, el Intendente local, Ramón Lanús, indicó: “El recorrido que viene haciendo Diego en estos nueve años de gestión nos exige en el buen sentido y nos presiona a seguir mejorando, como con la eliminación de la Tasa Vial y la habilitación exprés”. Y añadió: “No me pongo a ver qué hacen municipios disonantes; en cambio, miro a los que sí se han destacado, como Tres de Febrero, y buscamos copiar y mejorar lo que están haciendo bien”.

Ads

Por último, Valenzuela dijo: “Quiero apoyar la buena intención que tiene el Presidente de ordenar la economía, mejorar la seguridad y darnos un marco de laburo donde el esfuerzo valga la pena y el Estado no te regale nada”.



Ads