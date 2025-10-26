Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador electo por la provincia de Buenos Aires, participó esta mañana de las elecciones legislativas nacionales, donde cumplió con su deber cívico en el colegio San Carlos Borromeo, en Sáenz Peña.

Tras emitir su voto, Valenzuela, destacó el nuevo procedimiento de votación: “La Boleta Única es una herramienta que mejora la transparencia en el proceso electoral. Hoy dio muestras de que se achicaron los tiempos de espera y se simplificó mucho más el sistema y la logística”.

Además, reforzó el valor de la participación ciudadana: “Cada voto es una expresión de libertad y compromiso con el futuro. Hoy es un día para reafirmar la democracia eligiendo el rumbo del país”.

Finalmente, aseguró: “Lo fundamental hoy es votar con esperanza. Los cambios verdaderos se logran con participación”.

