La concejal de Tigre, Mariela Lomes, presentó una denuncia penal tras la vandalización del busto de Juan Domingo Perón ubicado en la localidad de Benavídez, dentro del distrito de Tigre.

Ads

La edil, alineada políticamente con Malena Galmarini, realizó la presentación judicial en su carácter de concejal y en representación del Partido Justicialista de Tigre, con el objetivo de que la Justicia investigue lo ocurrido, identifique a los responsables y disponga medidas para reparar el monumento.

“Este hecho no es una simple vandalización. Es un ataque cargado de odio contra un símbolo que representa la historia, la identidad y la memoria de millones de argentinos”, señaló Lomes.

Ads

Según explicó, la denuncia busca defender el patrimonio simbólico y cultural del peronismo y evitar que se naturalicen hechos de violencia política. “Cuando se naturalizan estos ataques, lo que se está haciendo es habilitar un clima de persecución y de odio. No podemos mirar para otro lado”, agregó.

Según publicó el medio local El Comercio, la concejal afirmó además que impulsará acciones para que el busto de Perón en Benavídez sea restaurado y vuelva a ponerse en valor como parte del patrimonio histórico y político de la comunidad.

Ads