Por Christian Thomsen Hall

Luego de lo que fue el arduo debate por la ley Impositiva, ¿qué clima imaginás este año en la Legislatura?

Nosotros estamos para ser una oposición seria, una oposición que le permita al gobernador poder llevar adelante su política de gobierno. Estamos dispuestos a conceder y a negociar en determinadas cuestiones. Lo que no se van a negociar son los valores y por eso no nos vamos a dejar llevar por delante. Muestra de ello ha sido que le hemos aprobado la ley de emergencia en la provincia de Buenos Aires.

También le hemos aprobado la ley impositiva, con las reformas pertinentes, habida cuenta de que el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado provincial podría haber vetado o rechazado de plano esa primera ley del 24 de diciembre. Y sin embargo, lo que se decidió fue no sesionar para hacer que el gobernador considerara los cambios que nosotros proponíamos y así fue como ocurrió.

No estamos dispuestos a poner palos en la rueda para que no pueda gobernar, no estamos dispuestos a no darle las herramientas que el gobierno necesita para poder transitar este tiempo. Pero todo eso no va a ser acosta de llevarse todo puesto y en perjuicio de los bonaerenses que no la están pasando bien.

¿Qué sensaciones te dejó el Gobernador en este primer mes y medio que lleva de mandato?

Trato de ser prudente, trato de no emitir juicios anticipadamente. Pero honestamente siento que no hay un plan. Siento de que tuvieron tiempo de prepararse de agosto hasta octubre, sabiendo que lo de la provincia era irreversible, porque todos lo sentíamos de ese modo y ellos también lo sabían. Y sin embargo, se encontraron con una victoria y quedó a la vista que no se prepararon y ni siquiera se interiorizaron en saber en que situación estaba la provincia. Y prueba de ello es que al día de hoy es que hay determinadas áreas sensiblñes dentro del gobierno provincial que aún no tienen personas a cargo.

Esto demuestra que vinieron a la Provincia como madrugados, como trasnochados. Y en algunos momentos siento un dejo de irresponsabilidad. Pero bueno, no quiero hacer juicios por antelación y habrío que esperar a que se cumplan cien días de gobierno como para hacer un balance.

Hace poco presentaste un proyecto para que IOMA cubra los protectores solares ¿Creés que va a prosperar?

Yo creo que si. De hecho, la semana pasada me puse contenta cuando escuché las declaraciones del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que al ser consultado si IOMA iba a cubrir los protectores solares, se manifestó a favor de ello. Siempre desde mi lugar como oficialista y ahora desde mi lugar como opositora, siempre fue buscar lo mejor para los bonaerenses.

Fuiste la impulsora de llevar médicos venezolanos a localidades pequeñas donde faltan profesionales. ¿Pensás que Kicillof va a mantener esta medida?

Con el tema de los médicos venezolanos, en la provincia de Buenos Aires dentro del sistema de salud municipal, hay insertos alrededor de 52 profesionales. Esto tiene que ver con una iniciativa que llevamos adelante desde nuestro espacio y la verdad que me daría mucha pena esto caducara o se dejara de implementar porque estamos hablando de darle soluciones y el derecho a salud a poblaciones menores de 2 mil habitantes, como por ejemplo mi pueblo en Lincoln.

Muchos que desconocen el tema dicen que se trata de una competencia desleal para los médicos argentinos. Pero la realidad es que los profesionales médicos de nuestro país no quieren ir a instalarse a distritos tan chicos. Y la verdad es que con los médicos venezolanos nosotros estamos cubriendo el derecho básico de acceder a la salud.

Vos venís de Lincoln donde también gestiona Juntos por el Cambio, ¿como pensás que va a ser la relación con la Provincia?

En ese sentido el gobernador ha dado una muestra de madurez en la presentación de lo que ha sido la Tarjeta Alimentaria, en el comrpomiso que ha manifestado públicamente de trabajar para todos los municipios y de hecho se lo ha dicho a los intendentes. Varios intendentes de nuestro espacio se mostraron conformes con el intercambio que tuvieron con el gobernador. Pero lógicamente del dicho al hecho hay un gran trecho. Yo personalmente no me quiero ilusionar demasiado. Lo importante es que la clase política esté a la altura de las circunstancias y gobierne para todos los bonaerenses.

¿Qué rol va a tener el radicalismode la provincia de Buenos Aires en esta nueva etapa?

Eso depende nada más ni nada menos que de la UCR el rol que quiera asumir y que estemos dispuestos a trabajar para eso. Nadie nos va a venir a poner en un determinado lugar si nosotros no hacemos el trabajo de ponernos en el lugar que nosotros debemos estar. Para eso nosotros debemos trabajar duro. Yo creo que en la Provincia hay dirigentes que tienen grandes psobilidades de proyectarse. Pero insisto, para eso se necesita de una estrategia, de un posicionamiento y de un trabajo del partido que habrá que diagramarlo. Depende de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires emprender el rol que queremos ocupar.