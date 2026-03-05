Un jurado popular absolvió a Valentino Perrone Carozzo por la muerte de la acompañante del vehículo que conducía en un caso de homicidio, en el Tribunal N°2 de Florencio Varela.

Según la acusación, manejaba alcoholizado, y al llegar a las intersecciones de avenida Eva Perón y 12 de Octubre, perdió el control y colisionó, causando la muerte de Maia Spinelli, el 13 de junio del 2024, una menor de 17 años que viajaba de acompañante.

No conformes con el fallo del jurado, familiares de la víctima causaron destrozos en el tribunal.

El Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Quilmes y la Asociación Judicial Bonaerense – Departamental Quilmes expresaron su repudio al hecho

“Tras conocerse el veredicto - dice el comunicado de AJB - un grupo de personas reaccionó de manera violenta contra las instalaciones del tribunal, provocando destrozos en el edificio, arrojando piedras contra las ventanas e intentando incluso incendiar el inmueble, mientras trabajadores y trabajadoras judiciales se encontraban en su interior cumpliendo funciones”, describieron.

“Como consecuencia de estos hechos, se produjeron importantes daños materiales y situaciones de extrema tensión que pusieron en riesgo la integridad física de quienes se encontraban trabajando en el lugar. Incluso algunxs compañerxs resultaron alcanzados por los objetos arrojados durante el ataque”, describieron.

Además, exigieron a las autoridades del Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los organismos competentes “la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad de las y los trabajadores judiciales, así como la reparación de los daños ocasionados en el edificio judicial”.

Otro hecho que enlutó a la familia del acusado

Valentino es hermano de Agustín Perrone, el motoquero que el pasado 20 de febrero mató a golpes en Ranelagh a un hombre tras una discusión de tránsito y quedó filmado.

El motociclista fue aprehendido y quedó acusado del delito de homicidio.