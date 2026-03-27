Personal comunal, junto a efectivos policiales, acudió a un domicilio ubicado en el barrio Kilómetro 26.700, tras una denuncia anónima por comercio ilícito de tanques de gas envasado.

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La situación se produce en medio de la conmoción que generó el incendio con explosión del depósito clandestino en la localidad de Mariano Acosta, que dejó al propietario detenido y cuatro heridos.

En cuanto a la denuncia en Varela, al ser notificada de la situación, la UFIJ Nº1, a cargo de Darío Provisionato, ordenó un allanamiento de urgencia en la propiedad. Durante el operativo, fueron secuestradas 103 garrafas, de las cuales 61 estaban llenas y 42 vacías.

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El lugar fue clausurado por falta de habilitación municipal, con actuación del Juzgado de Faltas N°2.

El procedimiento involucró a agentes de la Subsecretaría de Inspección General, Guardia Comunal, Defensa Civil y oficiales de la Comisaría Segunda. El material incautado fue trasladado al depósito judicial.

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