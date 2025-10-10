La campaña “Varones que se cuidan” es una propuesta destinada a promover el cuidado integral de la salud masculina. El objetivo es prevenir enfermedades, incorporar hábitos saludables, fortalecer los vínculos con la familia y el entorno, y fomentar que los varones tomen decisiones informadas sobre su propio cuerpo.

A diferencia de lo que ocurre con las mujeres, que históricamente han incorporado prácticas preventivas como los chequeos ginecológicos anuales, la mayoría de los varones no suele realizar controles de rutina. Muchas veces, por cuestiones culturales o por falta de información, acuden al sistema de salud recién ante la aparición de síntomas, remarcaron desde el nuevo programa de salud.

La campaña, anunciada por la cartera que conduce el ministro Nicolás Kreplak también tiene un sitio web, busca revertir esa tendencia y concientizar sobre la importancia de los cuidados preventivos.

Reducir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias es uno de los hábitos recomendados

Entre los ejes centrales se destacan:

Prevención y detección temprana de infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes.

Atención integral de la salud mental, abordaje de consumos problemáticos, apuestas y uso excesivo de dispositivos digitales.

Cuidados en la vida cotidiana, como la prevención de caídas, accidentes laborales, domésticos, deportivos, de consumo o de tránsito.

En Argentina, los varones presentan un mayor porcentaje de muertes por lesiones de causas externas en comparación con las mujeres, lo que refuerza la necesidad de promover medidas de seguridad y autocuidado. La iniciativa también pone el foco en relaciones sin violencia y cuidados de la familia y el hogar, incluyendo el acompañamiento durante el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza y la distribución equitativa de las tareas domésticas.

Hábitos para reducir riesgos y complicaciones en tu salud:

Hacer actividad física de manera regular.

Tener momentos de descanso y dormir las horas necesarias.

Reducir el consumo de tabaco, alcohol y sustancias.

Usar preservativo siempre y en cada práctica sexual.

Respetar las medidas de seguridad en la vía pública y en el hogar.

Estar atento a cambios en tu cuerpo, sobre todo en la zona genital.

Llevar un consumo digital consciente y responsable.

Hacerte chequeos de manera regular es fundamental para tener un seguimiento de tu salud en cada momento de la vida:

Completá o iniciá tu esquema de vacunación.

Realizate testeos de VIH y otras ITS.

Hacete análisis de sangre periódicos o según factores de riesgo.

Tomate la presión arterial.

A partir de los 50 años, comenzá con los controles preventivos de cáncer colorrectal y cáncer de próstata.

