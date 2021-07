El intendente de Púan, Facundo Castelli, anunció la llegada de más vacunas para el distrito por lo que llamó a estar atentos por si reciben sus turnos. Sin embargo, los vecinos lo increparon preguntándole acerca de las postas de vacunación.

"Hay mucha distancias para ir a vacunarse y tiene que ser más equitativo e igualitario en oportunidades para cada habitante de cada rincón del distrito, acortando distancias de lo contrario la vacuna no es gratis para los que tienen que viajar. Hay distancias de más de 100 kilómetros", aseguró una vecina

"Los abuelos mayores de edad que tienen que viajar a puan para aplicarse una segunda dosis es necesario que tengan que tener el gasto de ir hasta Puan para ponerse la segunda dosis? Cree que no tenemos personal capacitado?. A todo esto no sería más fácil hacer un recuento de los adultos mayores de edad y traer las vacunas necesarias y aplicarlas en el domicilio particular o en el hospital de villa iris?", sumó Emanuel Urban.

Y agregó: "Me parece un despropósito no todos tienen un sueldo de 6 cifras vean por los jubilados y sus familiares también creo que si bien estamos en una pandemia hay que tratar de ser más solidario con la gente".

Cabe destacar que el 22 de junio, el jefe comunal había informado que "luego de gestiones realizadas junto a Región Sanitaria Uno - Ministerio de Salud PBA y de un trabajo en conjunto que venimos desarrollando desde tiempo atrás, ha sido aprobada la petición de realizar la vacunación itinerante en las localidades de Darregueira y Villa Iris".

En este sentido aclaró que "será dirigida a mayores de 55 años y estará sujeta a la disponibilidad de vacunas. Por ese motivo, se deberá aguardar la llegada de nuevas dosis, para comenzar con los trabajos de logística y distribución de las mismas".

La respuesta de los vecinos fue inmediata que pidieron que se replique la acción en otros puntos. "Podrían hacer una vacunación semanal en los demás pueblos también. Facilitaría a los ciudadanos su vacunación, y agilizaría la vacunación", pidió Rubén Ceminari.

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos informaron que "ante las sucesivas consultas de los vecinos y las vecinas sobre la posibilidad de trasladar nuevas postas de vacunación a otras localidades del distrito, comunicamos que nos encontramos trabajando junto a Región Sanitaria 1, evaluando las posibilidades, las condiciones y caracteristicas de nuestro distrito para aplicar este tipo de gestiones".