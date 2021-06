Las redes sociales son escenario de millones de pedidos solidarios. En Buenos Aires hay una persona que utiliza su cuenta de Facebook para concentrar soliciudes, pedir ayuda y ser el nexo en quien tiene una necesidad y quien puede ayudarlo.

Se trata de Omar "El Turkito de la gente", un vecino de Tres de Febrero que llegó incluso a los medios nacionales por su labor solidaria: consigue medicamentos, lleva adelante jornadas solidarias, organiza percheros solidarios, recibe donaciones y luego las entrega, le organiza cumpleaños a niños enfermos de forma desinteresada y se sabe que cuando se compromete en una búsqueda la ayuda se concreta por lo que los argentinos recurren a él cada día.

Con la llegada de las bajas temperaturas, El Turkito anunció que saldrá "todos los días a las calles a repartir ropa de abrigo y frazadas" y pidió: "El que nos quiera traer sería fe gran ayuda. Precisamos estufas, garrafas, mercadería, muebles , guantes lo que sea".

"Precisamos de la ayuda de personas importantes que nos puedan ayudar a llegar a alguien para abrir galpones para esas personas que a diario cada vez son más en las calles . La Argentina precisa galpones con camas frazadas y un buffet para personas de calle", expresó.

En muchos casos se trata de personas "que la pandemia los arruinó y ya no pueden pagar su alquiler", explicó este hombre y llamó a los dirigentes a que se comprometan. "Si yo que soy un 4 de copas asisto a miles.. Si "Unidos con propósito" asisten a miles los viernes en "morón, ¿Los poderosos no pueden hacer lugares para la gente!?", cuestionó.

"Loco hace frioooooo en la noche!!!!!! Vengan con nosotros a la calle asi ven!" pidió y denunció que en Capital Federal "los mojan para echarlos. Solamente para que se vea linda la Capital!.

Asimismo pidió por "la gente en los paradores no en la calle" e increpó: "El que me diga que la Argentina tiene paradores y me debata que me suba fotos de los mismos!!!! No hayyyy. Es todo marketing no hay paradores!".

Para colaborar con El Turkito pueden comunicarse a través de sus redes en: https://bit.ly/3xHTeTH o a través del CBU:

MERCADO PAGO: mcelestegarciaf@gmail.com

GARCIA MARIA

CUIT: 27303156238

CBU: 0170156840000005160600

Alias: NOVIO.PUPILA.MUECA