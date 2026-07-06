El intendente de Luján, Leonardo Boto, reconoció que la cámara instalada sobre la avenida 25 de Mayo en el acceso de la localidad de Jáuregui presentaba fallas y confirmó que ya fue retirada del lugar.

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"A partir de lo que comentó la prensa y de reclamos de vecinos, nos pusimos a estudiar el tema. Hay una cámara que tenía problemas y que generó un montón de infracciones atípicas", admitió Boto, y explicó que desde el Municipio solicitaron a la empresa prestadora que retirara el dispositivo. "Estamos hablando con el Juez de Faltas y la Provincia para buscar una solución", agregó en declaraciones al programa Planeta Terri de FM Líder.

El intendente prometió que la semana próxima habrá novedades concretas. “Le pido calma a la gente, la semana que viene va a haber una respuesta formal del gobierno municipal con la Provincia. Espero que encaminemos el tema como corresponde a una cámara que claramente estaba funcionando mal”, señaló.

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Según informó EL CIVISMO Digital, decenas de vecinos manifestaron su indignación al descubrir que acumulaban reiteradas multas por exceso de velocidad en ese acceso, muchas de ellas sin haber recibido notificación oficial alguna.

El dispositivo instalado este año tiene un límite permitido al atravesar el pórtico de 40 kilómetros por hora, una restricción que los conductores consideran excesivamente baja para las características de esa avenida. Además, cuestionan la señalización deficiente.

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Entre los casos más llamativos, una vecina relató que acumula multas por circular a 41 kilómetros por hora y que el total de infracciones supera la mitad del valor de su propio vehículo.

Desde el Municipio informaron que quienes se consideren afectados pueden acercarse al Juzgado Municipal de Faltas, ubicado en San Martín 2050, de lunes a viernes entre las 7.15 y las 13 horas, donde se les entrega una constancia con los pasos para iniciar el reclamo administrativo correspondiente.