El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense inició la obra de ampliación y renovación integral de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la ciudad de Vedia, que permitirá mejorar el servicio en el Municipio de Leandro N. Alem, se informó oficialmente.

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Los trabajos corresponden a un proyecto inicial que fue paralizado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023, con un avance físico del 18%. En este marco, la Provincia realizó las gestiones para su reactivación y financiará la obra en su totalidad a través de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

Las intervenciones comprenden la ejecución de un sistema de pretratamiento con rejas de limpieza mecánica; la construcción de nuevas lagunas aireadas y de sedimentación, con taludes de suelo seleccionado compactado; así como también la instalación de nuevos sistemas de oxigenación y mezcla, entre otras cuestiones.

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El reacondicionamiento integral y la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Vedia es una intervención estructural clave que busca mejorar los servicios de agua y cloacas en las localidades donde opera ABSA.

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