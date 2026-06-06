La despedida pública al Indio Solari comienza a tomar forma, aunque todavía sin una confirmación oficial sobre el lugar y el horario. Mientras miles de seguidores de todo el pais esperan rendir homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, las autoridades y el entorno del músico evalúan distintas alternativas para organizar un evento que podría convocar a una multitud.

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Según confirmó la familia, el velatorio se realizaría el domingo 7 de junio y no este sábado, con el objetivo de permitir que puedan llegar fanáticos de distintos puntos del país. La información fue anticipada a través de un mensaje difundido desde el entorno del artista: "Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

En las últimas horas, una de las posibilidades que perdió fuerza fue el estadio de Racing Club. Desde la institución no estarían dispuestos a asumir la compleja logística y los riesgos vinculados a una convocatoria masiva de seguidores del músico.

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Ante ese escenario, volvió a cobrar protagonismo el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. La alternativa aparece como la más viable por la infraestructura disponible y porque podría contar con un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y empresas de seguridad privada.

Sin embargo, la definición todavía no llegó. El principal inconveniente es que el campo de juego del estadio se encuentra actualmente en obras, por lo que se trabaja en un esquema de circulación que permita el ingreso y egreso del público sin afectar los trabajos que se realizan en el césped.

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Otra de las opciones analizadas fue Tecnópolis. Sobre esa posibilidad se expresó el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien confirmó que el predio fue evaluado por las autoridades de seguridad.

"El Ministerio de Seguridad ya hizo un análisis del lugar del predio, que considera que es el correcto por la facilidad y por la gran cantidad de gente que puede asistir. Son 50 hectáreas, es muy grande. El pedido está disponible", señaló el funcionario.

Sin embargo, señaló que desde el Gobierno Nacional no pudieron comunicarse con la familia del músico.