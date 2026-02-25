La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este jueves 26 de febrero vence el plazo para abonar en término la primera cuota y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía en todo el territorio bonaerense.

Ads

Hasta esa fecha, los contribuyentes podrán acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio fiscal 2026, en el marco de los beneficios para quienes mantienen un buen cumplimiento tributario.

Descuentos por buen cumplimiento

Quienes opten por pagar el año completo antes del vencimiento obtendrán un descuento del 15%. Para acceder a esa bonificación, la partida no debe registrar deudas exigibles de períodos no prescriptos.

Ads

En tanto, quienes elijan abonar por cuota podrán acceder a un 10% de descuento en cada vencimiento, siempre que mantengan un buen comportamiento fiscal. Es decir, no deberán tener deudas exigibles de años anteriores y deberán pagar dentro del plazo establecido.

Desde ARBA precisaron que ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluido el débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Ads

Cómo pagar

El pago puede realizarse a través del sitio oficial de ARBA, en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, válido hasta la fecha de vencimiento.

Quienes prefieran abonar de forma presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.

Ads

El vencimiento alcanza a miles de propietarios bonaerenses y forma parte del calendario fiscal 2026, que ya comenzó a correr en toda la Provincia.