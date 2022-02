Por Federico de Marco

La dinámica de las redes sociales, se sabe, puede trascender los límites de los propios contactos, los límites del propio territorio y hasta los límites del propio país y continente. Es el fenómeno de la "viralización". Ese efecto suelen causar, principalmente en Twitter (por su lógica de funcionamiento), los mensajes de lucha contra el cáncer, máxime los expresados en primera persona.

Cualquier usuario de esta red lo ha podido percibir durante años. Basta observar cualquier tuit con la frase "Vencí al cáncer" y automáticamente se podrá divisar la irrupción de una enorme muestra de afecto y respaldo (la mayoría por parte de desconocidos), algo que no abunda en estas tecnologías.

El 2020 no es tan malo, vencí el cáncer!

Al que cree, todo le es posible pic.twitter.com/AbuFpsc9zn — Sandry Acosta Gómez (@SandryAcostaGm1) November 15, 2020

Muchas veces estos enunciados vienen acompañados por fotografías alusivas, breves narraciones de experiencias, que dan cuenta rápidamente de la verosimilitud de las expresiones, y allí surge el encuentro con otros, la sensibilización, visibilizando la unidad de conciencias que existe en la batalla contra el cáncer.

Una situación similar se cristaliza cuando algún usuario expresa que está dando la pelea o que sabe que va a sanar.

La lucha contra el cáncer no cae en ninguna grieta, en ningún antagonismo, y en este presente eso es valorable a raíz de que es una de las pocas cuestiones que une a tantos y a tan distintos.

Por eso, en este día especial, me tomé la licencia de poner de relieve esta simple -pero no por eso poco relevante- situación que me ha llamado la atención desde siempre, porque significa que al menos en un tema tan delicado y complejo sí podemos dejar de lado todo tipo de diferencias y mostrar nuestro costado más humano.

Recuperándome... Vencí al cáncer grado 4! Haciendo buena letra, y con eminencias médicas, en Oncología del hospital Piñero.

Soy Feliz

Sigo recuperándome en casa después de 45 días internada. pic.twitter.com/bt86aJfaXC — #RebelionFiscal (@Gldu13) January 13, 2021

Lo logré, vencí al cancer! Si se puede! — Silvi Díaz (@siilviid) April 9, 2021

Hoy llego ese día tan esperado por mi y por todos.

Poder decirlo con orgullo

hoy vencí al cáncer — El Brunito (@MorchioBruno) November 22, 2018

Luego de meses, lo he logrado.

Vencí al cáncer por segunda vez en mi vida

Sólo quiero agradecer a @aroiagarcia y @aLexBY11 por ser mi apoyo fundamental durante este largo proceso pic.twitter.com/qbs3fw47jh — Trini ⛓ (@trinidaap) July 5, 2021

Mijis 1 - Cáncer 0 1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad Gracias por el apoyo!#HayMijisPaRato pic.twitter.com/5lcYO3t8Wq — El MIJIS (@mijisoficial) December 2, 2020

¡¡¡¡AMIGOS VENCÍ AL CÁNCER!!!! — △⃒⃘ (@beltrafas) August 14, 2021