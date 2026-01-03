El intendente de Pergamino, Javier Martínez, publicó este sábado un mensaje contundente sobre la situación en Venezuela, luego de que en Estados Unidos se confirmara la captura de Nicolás Maduro por parte de la Delta Force, una unidad de élite del Ejército estadounidense.

Venezuela será libre.

Después de años de opresión y sufrimiento, el pueblo venezolano empieza a cerrar una de las etapas más oscuras de su historia. La dictadura llegó a su fin. https://t.co/uW3qgEoXqT — Javier Martínez (@JMartinezPerga) January 3, 2026

“Venezuela será libre”, escribió Martínez en su cuenta de X, en un posteo breve pero cargado de definiciones políticas. En ese mismo mensaje, sostuvo que “después de años de opresión y sufrimiento, el pueblo venezolano empieza a cerrar una de las etapas más oscuras de su historia”.

El jefe comunal bonaerense fue más allá y afirmó que “la dictadura llegó a su fin”, en una clara toma de posición frente al escenario que se abrió tras la detención del mandatario venezolano en territorio estadounidense.

Las declaraciones del intendente de Pergamino se suman a otras expresiones que surgieron en la provincia de Buenos Aires en las últimas horas, tanto desde el arco político como desde la comunidad venezolana que reside en distintos distritos bonaerenses, que siguió con expectativa las novedades llegadas desde el exterior.

