En el Barrio Arco Iris de Merlo, la Plaza 50, ubicada a metros de la Escuela N° 50 sobre la calle Fraga al 3700, se transformó en un espacio de enfrentamientos violentos entre adolescentes.

Un reciente episodio, registrado en video y luego difundido en redes sociales, muestra a varias jóvenes peleando brutalmente, mientras una de ellas sostiene un cuchillo en la mano y advierte: “Vení que te pincho”. La situación desató pánico entre los vecinos del barrio, que exigen una respuesta urgente de las autoridades.

Las chicas de #Merlo #PBA Barrio Arco Iris frente a la Escuela Nro. 50 pic.twitter.com/1MULgPWLxz — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 10, 2024

El video, captado y compartido por otros adolescentes, muestra una pelea que rápidamente se torna peligrosa, con gritos, rotura de botellas y aliento a la violencia por parte de los espectadores.

“La inseguridad se apoderó del barrio totalmente y no podemos vivir tranquilos”, expresó José, un vecino del lugar, en declaraciones televisivas. Según este hombre, las peleas no son hechos aislados, sino encuentros planeados por los jóvenes, que suelen reunirse después de salir de boliches o de otras actividades nocturnas.

“Esto es moneda corriente, no tienen días ni horarios. Los patrulleros pasan, pero en realidad no pasa nada porque a la hora que los necesitás, no están. Así vivimos todos los días acá”, lamentó.