Un conductor de 35 años fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de dar 2,56 g/L en un control de alcoholemia. El suceso tuvo lugar en la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5, donde el organismo realizaba un operativo de fiscalización integral.

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El sujeto circulaba en un vehículo particular y tras ser detenido, los agentes notaron que se encontraba tomando cerveza y que había dejado la lata en la puerta del auto. Ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue: “Un poco”.

Además del test positivo de alcohol, se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo. “Una serie de acciones irresponsables detectadas a tiempo por la ANSV”, indicaron desde la entidad.

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