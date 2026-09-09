Venía tomando cerveza mientras manejaba por la Ricchieri y lo agarró un control de alcoholemia: El test le dio 2,56
En el video, registrado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial se muestra el operativo, que terminó con el secuestro del vehículo.
Un conductor de 35 años fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de dar 2,56 g/L en un control de alcoholemia. El suceso tuvo lugar en la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5, donde el organismo realizaba un operativo de fiscalización integral.
El sujeto circulaba en un vehículo particular y tras ser detenido, los agentes notaron que se encontraba tomando cerveza y que había dejado la lata en la puerta del auto. Ante la pregunta del personal de la ANSV sobre si había tomado, su respuesta fue: “Un poco”.
Además del test positivo de alcohol, se trasladaba sin seguro, sin la Revisión Técnica Obligatoria, sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación del vehículo. “Una serie de acciones irresponsables detectadas a tiempo por la ANSV”, indicaron desde la entidad.
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