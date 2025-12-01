Desde este 1º de diciembre y hasta el 30 de abril, los comercios de la provincia de Buenos Aires podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 23. Es el regreso del horario ampliado que rige cada verano y que resulta clave para los rubros con mayor actividad nocturna, especialmente en zonas turísticas.

Entra en vigencia la franja horaria extendida que permite la venta de alcohol entre las 10 y las 23. La medida, prevista en la normativa provincial, responde al aumento de la demanda en los meses de calor, cuando el movimiento comercial se prolonga hasta la noche.

Fuera de la temporada estival, del 1º de mayo al 30 de noviembre, vuelve a regir el esquema habitual: venta autorizada de 10 a 21.

El horario extendido es especialmente valorado por los comerciantes, ya que otorga mayor flexibilidad operativa. En localidades turísticas, donde gran parte del movimiento se concentra a la tarde y a la noche, poder vender hasta las 23 mejora el flujo de clientes y permite aprovechar la mayor demanda que trae la temporada de verano.

