El director de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Holubyez, confirmó que Berisso tendrá 4 playas a disposición en el marco de la temporada de verano 2026.

En diálogo con BerissoCiudad en Radio, el funcionario explicó que, si bien su rol principal es el de director de Desarrollo Productivo, colabora activamente con el área de Turismo junto a la Secretaría de Producción, a cargo de Pepa París. “Estamos dando una mano desde distintas áreas para que la temporada se desarrolle de la mejor manera”, señaló.

Holubyez detalló que el distrito cuenta con cuatro playas habilitadas: Isla Paulino, Palo Blanco, La Municipal y La Balandra. “Todas cuentan con servicio de guardavidas, ambulancias y baños”, remarcó, y agregó que se trata de un trabajo interdisciplinario en el que intervienen varias secretarías municipales. En ese esquema, precisó que los guardavidas dependen de la Secretaría de Seguridad, mientras que el área de Salud se encarga de la atención sanitaria.

Respecto a la afluencia de público, indicó que la cantidad de visitantes varía según distintos factores. “Depende de si es un día de semana o fin de semana, de la crecida del río y del clima. En un buen fin de semana pueden venir miles de personas, especialmente a La Balandra, que es una playa muy grande”, explicó.

En ese marco, el funcionario realizó una aclaración importante para evitar confusiones y situaciones de riesgo. “El final de la avenida 66 no es una playa habilitada. No está permitido el ingreso porque hay un caño de desagüe cloacal y no cuenta con servicio de guardavidas”, advirtió, subrayando que las únicas playas promocionadas oficialmente por el Municipio son Isla Paulino, Palo Blanco, La Municipal y La Balandra.

