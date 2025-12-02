Según una ordenanza de 2022, a partir de este verano comenzarían a regir las sanciones de hasta $525.000 previstas para quienes fumen en las playas; no obstante, se prevé que no sea una temporada “libre de humo”, ya que la restricción alcanza a los balnearios, pero no a todo el corredor de playas públicas.

Ads

En este sentido, se prevé que se apuntará más a la concientización y advertencias que multas.

La ordenanza N° 25.845 amplió la normativa que, desde 2011 (N° 20.104), cambió el paradigma local sobre los lugares donde está permitido y prohibido fumar. Básicamente, añadió a las playas, pero de forma progresiva. Con un período de prueba o adaptación, y otro que ya fija multas.

Ads

La medida establece que las sanciones serán aplicables “a partir del tercer año de vigencia”, es decir, desde diciembre de este año, en la temporada de verano 2025-2026. Sin embargo, y más allá de las áreas delimitadas, se prevé que no podrá haber personal que controle estas supuestas infracciones, por lo que las multas serán inaplicables.

Vale destacar que la medida establece que el Ejecutivo municipal puede ampliar la restricción a playas públicas, pero eso aún no ocurrió. Y se estima que la Intendencia mantendrá este gris legal, buscando hacer equilibrio en los albores de una temporada que se presenta incierta.

Ads