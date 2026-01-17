Verano 2026: Paquetes con descuento de hasta 20% para viajar por Argentina
Las sierras de Merlo y Córdoba o la costa marplatense ofrecen alternativas para todos los presupuestos en hoteles con el sistema All Inclusive.
Con la temporada de verano en marcha, hay paquetes con importantes descuentos para quienes buscan descansar y recorrer algunos de los destinos más elegidos del país, con salidas desde la Ciudad de Buenos Aires o diferentes puntos de la Provincia. Desde sierras y playas hasta escapadas cortas, las alternativas combinan transporte, hotelería y asistencia al viajero.
Uno de los destinos destacados es Merlo, en San Luis, con un paquete de 7 días y 5 noches bajo la modalidad Todo Incluido (desayuno, almuerzo, merienda, cena, bebidas, pastelería, etc). La propuesta contempla traslado en bus semicama, alojamiento en el Hotel Villa de Merlo & Spa y asistencia al viajero. La salida está prevista para el 31 de enero, con un valor de $642.012 por persona y un 15% de descuento incluido, ideal para quienes buscan naturaleza, relax y paisajes serranos.
Otra opción interesante son las Sierras de Córdoba, con un programa de 6 días y 4 noches, también Todo Incluido, que incluye bus semicama, alojamiento en el San Miguel Plaza Hotel & Spa y asistencia al viajero. Este paquete cuenta con múltiples fechas de salida (24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero) y tiene un precio de $625.280 por persona, con un 20% de descuento incluido.
Para quienes prefieren el mar, Mar del Plata ofrece distintas alternativas. Una de ellas es un paquete de 6 días y 5 noches, que incluye traslado en bus semicama, alojamiento en el Hotel Astor, media pensión y asistencia al viajero. Las salidas están programadas para el 12 y 27 de febrero, con un valor de $400.391 por persona y un 20% de descuento incluido.
Escapadas por 3 noches
Mar del Plata también presenta una propuesta de 4 días y 3 noches, Todo Incluido, con alojamiento en el Hotel Luz y Fuerza, bus semicama y asistencia al viajero. Las salidas serán el 28 y 30 de enero, a un precio de $307.946 por persona, con 20% de descuento incluido.
Finalmente, Punta Mogotes se suma con un paquete de 4 días y 3 noches, Todo Incluido, que contempla traslado en bus semicama, alojamiento en el Hotel Oscar Lescano y asistencia al viajero. Hay salidas disponibles el 20, 23 y 29 de enero, y el 1 y 4 de febrero, con un valor de $594.190 por persona y un 10% de descuento incluido.
Para consultar o reservas comunicarse con la agencia de viajes System Travel al 1167430257 o puede comprar los paquetes de manera presencial en las oficinas ubicadas en Avenida Cabildo 2350, Belgrano, CABA.
