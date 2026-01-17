Con la temporada de verano en marcha, hay paquetes con importantes descuentos para quienes buscan descansar y recorrer algunos de los destinos más elegidos del país, con salidas desde la Ciudad de Buenos Aires o diferentes puntos de la Provincia. Desde sierras y playas hasta escapadas cortas, las alternativas combinan transporte, hotelería y asistencia al viajero.

Uno de los destinos destacados es Merlo, en San Luis, con un paquete de 7 días y 5 noches bajo la modalidad Todo Incluido (desayuno, almuerzo, merienda, cena, bebidas, pastelería, etc). La propuesta contempla traslado en bus semicama, alojamiento en el Hotel Villa de Merlo & Spa y asistencia al viajero. La salida está prevista para el 31 de enero, con un valor de $642.012 por persona y un 15% de descuento incluido, ideal para quienes buscan naturaleza, relax y paisajes serranos.

Otra opción interesante son las Sierras de Córdoba, con un programa de 6 días y 4 noches, también Todo Incluido, que incluye bus semicama, alojamiento en el San Miguel Plaza Hotel & Spa y asistencia al viajero. Este paquete cuenta con múltiples fechas de salida (24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero) y tiene un precio de $625.280 por persona, con un 20% de descuento incluido.

Para quienes prefieren el mar, Mar del Plata ofrece distintas alternativas. Una de ellas es un paquete de 6 días y 5 noches, que incluye traslado en bus semicama, alojamiento en el Hotel Astor, media pensión y asistencia al viajero. Las salidas están programadas para el 12 y 27 de febrero, con un valor de $400.391 por persona y un 20% de descuento incluido.

Escapadas por 3 noches

Mar del Plata también presenta una propuesta de 4 días y 3 noches, Todo Incluido, con alojamiento en el Hotel Luz y Fuerza, bus semicama y asistencia al viajero. Las salidas serán el 28 y 30 de enero, a un precio de $307.946 por persona, con 20% de descuento incluido.

Finalmente, Punta Mogotes se suma con un paquete de 4 días y 3 noches, Todo Incluido, que contempla traslado en bus semicama, alojamiento en el Hotel Oscar Lescano y asistencia al viajero. Hay salidas disponibles el 20, 23 y 29 de enero, y el 1 y 4 de febrero, con un valor de $594.190 por persona y un 10% de descuento incluido.

El Hotel Oscar Lescano de Punta Mogotes está frente al mar.

Para consultar o reservas comunicarse con la agencia de viajes System Travel al 1167430257 o puede comprar los paquetes de manera presencial en las oficinas ubicadas en Avenida Cabildo 2350, Belgrano, CABA.