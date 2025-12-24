El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires presentó su programación para la temporada de verano, una propuesta integral que incluye más de 600 actividades con entrada libre y gratuita en todo el territorio bonaerense.

Bajo el concepto “La felicidad de compartir”, la agenda contará con la participación de más de 1000 artistas que garantizarán cercanía y presencia en cada municipio a través de diversos circuitos culturales. Los horarios y sedes ya pueden consultarse en la web oficial https://institutocultural.gba.gob.ar/verano

“La agenda dedica un lugar central a las niñeces a través de una variada oferta de actividades lúdicas, didácticas e interactivas que incluyen espectáculos de circo, títeres y jornadas de producción creativa”, explicaron desde el Instituto Cultural conducido por Florencia Saintout.

Estas propuestas se complementan con los encuentros destinados a promover el libro y la lectura, que facilitarán charlas con destacados escritores, presentaciones y actividades junto a editoriales bonaerenses. En este marco, se resalta la participación de autores de la talla de Dolores Reyes, Pablo Ramos, Alejandra Kamiya, Selva Almada, Cristian Alarcón y Raquel Robles.

Por otro lado, la programación artística se diversifica con ciclos de teatro, encuentros de Café Cultura, milongas, muestras visuales y sets de DJ dedicados a la música electrónica y las danzas. Entre los protagonistas destacados de estas jornadas se encuentran Esther Goris —con su obra sobre Evita—, Sergio Wischñevsky, Pedro Saborido y Gloria Carrá, quienes aportarán su trayectoria a los distintos escenarios de la provincia. También se prevé el acompañamiento a unas 20 fiestas populares.

Finalmente, en los Paradores Recreo de Villa Gesell y Miramar se llevarán adelante talleres semanales de artes plásticas y percusión, diseñados como espacios de experimentación para crear con diversos materiales, texturas y colores en un entorno de disfrute y recreación.

La programación se extenderá más allá de los centros turísticos principales, llegando a espacios comunitarios y bibliotecas populares con ciclos de cine móvil, el programa Cultura Rodante y sus estaciones de lectura, y jornadas de inclusión diseñadas en articulación con distintas áreas sociales.

Durante el mes de febrero, la agenda sumará un fuerte componente identitario con el acompañamiento a más de 120 proyectos de murgas y agrupaciones en el marco de los festejos de Carnaval en toda la provincia.

En Mar del Plata, Auditorium y Museo Mar

En esta temporada, el Teatro Auditorium de Mar del Plata reafirma su rol como faro cultural de la costa bonaerense con una grilla de 186 funciones , incluyendo artistas locales y elencos bonaerenses independientes. La propuesta también invita al abordaje de problemáticas contemporáneas ligadas a los derechos humanos, la perspectiva de género y la salud mental.

Entre los platos fuertes de la programación, además del concierto de Elena Roger, se destacan figuras y puestas de gran prestigio como Lorena Vega con "La vida extraordinaria", Cristina Banegas en "Molly Bloom" y la dupla de Gabriela Toscano y Luis Machín en "Relatividad". La cartelera se completa con las actuaciones de Martín Rechimuzzi, Violeta Urtizberea, Julieta Zylberberg e Iñaki Urlezaga, consolidando una oferta diversa que posiciona al Auditorium como uno de los espacios de mayor relevancia para el encuentro entre el arte y la comunidad durante este verano. Las entradas estarán disponibles con precios accesibles en plateanet

Por su parte, el Museo MAR de Mar del Plata ofrecerá una grilla de actividades y funciones que integran música, performances, cine, danza y espectáculos para toda la familia. Entre las exhibiciones centrales que se podrán visitar este verano se encuentran “Que Parte De Quien” del artista Eduardo Basualdo, “Fragmentar la obsolescencia. Primavera silente” —con curaduría de Bienal Sur— y la muestra “Tramas II: mundos posibles, resistencias y porvenires”. Esta propuesta se completa con talleres creativos, lecturas de verano y recorridos participativos que invitan a la comunidad a interactuar con el arte contemporáneo de forma gratuita durante toda la temporada.



La propuesta de la primera semana de Verano en la Provincia

La programación semanal se pone en marcha bajo el lunes 5 de enero, con una serie de festivales destinados a las niñeces y familias bonaerenses en diversos puntos del territorio. En Salliqueló se realizará un show musical en el marco de la Caravana de los Reyes Magos a las 21:00 en el Estadio Cecil A Robert con entrada gratuita, mientras que en Tres Arroyos la música para infancias llegará a la Plaza Piedra Buena también a las 21:00 sin costo. Por su parte, en la localidad de Sierra de la Ventana, se presentará el grupo Los del Fuego a las 21 :00 en el Centro Cultural local con acceso libre.

El martes 6 de enero, los Paradores Recreo de Miramar y Villa Gesell abrirán sus puertas a las 16:00 para ofrecer talleres gratuitos de artes plásticas y percusión respectivamente, promoviendo espacios de experimentación y disfrute en el entorno costero. La jornada del miércoles 7 de enero incluye, en Monte Hermoso, la presentación El Circo de Adolfito y el taller Cocineritxs desde las 18:00, ambos en la casa de la cultura con acceso libre.

Hacia el cierre de la semana, la presencia territorial se profundiza el jueves 8 de enero en Pehuén Co con una peña y el show de Natalia Lamas a las 20:00 en el playón deportivo de forma gratuita. La misma intérprete estará al otro día en Carmen de Patagones en el parque Piedra Buena

En Las Toninas con el ciclo Abrazadxs al Tango a las 19 :00 en el centro cultural local. En Santa Elena, municipio de Mar Chiquita, el programa Cultura Rodante desplegará sus estaciones de lectura y juegos de 19 a 22:00 en la plaza Héroes de Malvinas con entrada libre, propuesta que continuará vigente en el mismo horario hasta el domingo 11 de enero.

En el Teatro Auditorium, el martes 6 de enero se presentan Séquito arrogante y Beatle Toné a las 21:30 en la Sala Laureti y la obra Lo nuestro es puro teatro a las 22:00 en la Sala Nachman. La jornada del miércoles 7 se destaca con Elena Roger en concierto a las 21:30 en la Sala Piazzolla, junto a las piezas El Conventillo de la Paloma a las 20:00 y El debate a las 22:00 en la Sala Payró. Simultáneamente, en la Sala Nachman se ofrecerá el homenaje a Mercedes Sosa a las 20:00 y la obra Perras a las 22:00, mientras que La Sirenísima subirá a escena a las 21:30 :00 en la Sala Laureti.

Del jueves 8 al domingo 11 de enero, la programación estable de la Sala Piazzolla contará con la obra Relatividad a las 21:30, protagonizada por Luis Machín y Gabriela Toscano. La Sala Payró con País de nunca a las 21:00 y la Sala Nachman con Enamorarse es hablar corto y enredado a las 22:00. La oferta en el puerto se completa en la Sala Laureti con Arde Piaf el jueves a las 21:30, Coisas do Brasil el viernes a las 21:30 y Papá Gaucho el sábado a las 21:30, cerrando el domingo 11 con Las Magdalenas en la Sala Payró a las 21:30.

También en Mar del Plata, el Museo MAR ofrece actividades gratuitas que invitan a la comunidad a interactuar con el arte contemporáneo y fortalecer los vínculos sociales. El miércoles 7 de enero se realizarán el taller Acción sensación a las 18:00 y el ciclo Abrazadxs al Tango a las 19:00. El jueves 8 a las 20:00 se proyectará el documental Oesterheld, y el viernes 9 a la misma hora se realizará la performance Ciclorama. El fin de semana concluye con el espectáculo de circo Manic Freak el sábado 10 a las 19:00 junto al ciclo musical Mosh a las 20:00. Mientras que el domingo 11 se presentará el show de Marplanautas a las 20:00.

Entre las iniciativas para este verano se destaca la muestra Identidad Aumentada, la cual explora las complejidades de la identidad bonaerense mediante el uso de realidad aumentada e inteligencia artificial. A través de experiencias inmersivas que mezclan el entorno físico con capas digitales, la exhibición invita a repensar nuestra historia y cultura junto a figuras emblemáticas como Diego Maradona, Eva Perón, María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui y Juan Domingo Perón, entre otros referentes que definen nuestro imaginario colectivo.

La muestra tendrá un recorrido itinerante por el municipio de Tres Arroyos. Se realizará en Claromecó, donde se presentará del 9 al 16 de enero en el espacio QEA a partir de las 19:00; en Orense tendrá lugar del 16 al 23 de enero en el museo local desde las 19 horas; y en Reta, donde podrá visitarse del 26 de enero al 2 de febrero en la Biblioteca Popular “Un Mundo de Libros” de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.



Museos en el Verano de la Provincia

Los museos provinciales continuarán con sus puertas abiertas este verano. Por su parte, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo en Luján abrirá sus puertas los miércoles, jueves y viernes de 11 a 17 horas, y los sábados, domingos y feriados de 11:00 a 18:00.

En el sur, el Museo Histórico Provincial Libres del Sur de Dolores estará disponible de miércoles a domingos, entre las 10:00 y las 16:00. Cerca, el Museo Histórico Provincial 17 de Octubre en San Vicente recibirá al público los días jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario vespertino de 15:00 a 18:00.

El Museo Histórico Provincial Guillermo E. Hudson en Florencio Varela ofrecerá un amplio horario: miércoles a viernes de 10 a 15 horas, y los fines de semana y feriados de 10 a 17 horas. El Museo Provincial Casa Evita en Los Toldos mantendrá un doble turno, de martes a domingos y feriados, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00.