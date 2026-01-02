En el comienzo del año, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la actualización tarifaria de 7,17% tanto para la Autopista Buenos Aires–La Plata como para el Sistema Vial Integrado del Atlántico, en el marco del mecanismo de revisión trimestral atado al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), caminos concesionados a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

La medida quedó plasmada en resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense, y que comienzan a regir a las 0 horas del sábado 3 de enero de 2026, luego de la audiencia pública correspondiente y sin objeciones por parte de los organismos de control.

Según se explicó, el ajuste responde a una metodología que considera los siguientes componentes: 55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados publicados por el INDEC, 25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el mismo organismo y el 20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General - IPC- también publicados por el INDEC.

Quienes utilicen TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.

Autopista Buenos Aires–La Plata

Los valores varían según la estación y el horario. En Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) paga $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango. Para los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, el peaje trepa hasta $16.000 en hora pico y $12.800 en hora no pico.

En el peaje de Villa Elisa, también en sentido ascendente, las tarifas son más bajas pero siguen la misma lógica. La categoría 1 abona $700 en hora pico y $600 en horario no pico, mientras que la categoría 7 alcanza los $8.400 y $6.700 respectivamente. En tanto, en las estaciones de Quilmes, Berazategui y Bernal, el peaje para autos quedó fijado en $1.000 en hora pico y $800 fuera de ese horario.

Sistema Vial Integrado del Atlántico

Los valores llegan justo con los comienzos de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos de categoría 6 deben desembolsar $34.900 por pasada.

En General Madariaga, el cruce cuesta $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.

Algo similar ocurre en Mar Chiquita, donde la tarifa para la categoría 1 quedó en $3.300 y asciende a $16.100 para la categoría 6.