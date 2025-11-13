La temporada turística comienza el 1ro de diciembre pero desde este lunes comenzarán a circular los trenes de larga distancia. El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, aseguró que “hubo una demanda masiva a Mar del Plata y Bahía Blanca”.

Ads

“En especial a Mar del Plata”, precisó Marinucci. Según el presidente de Trenes Argentinos en pocos días registraron 2500 reservas online.

Por el momento habrá una conexión diaria desde Constitución (CABA) bajo protocolos estrictos. La capacidad no podrá superar el 60%, se deberá informar con quien se viaja, no se venderá comidas ni bebidas, el uso de tapabocas es obligatorio y habrá un coche destinado a un posible aislamiento de pasajeros.

Ads

“Estamos trabajando muy fuerte para contar con más formaciones para tener cinco trenes diarios a Mar del Plata y cinco desde Mar del Plata a Buenos Aires”, adelantó Marinucci.

Ads