Por Ramiro Pablo Gómez

Necochea centra su actividad económica en el agro, el puerto Quequén y el turismo. El mandatario local, Arturo Rojas, espera “la mejor temporada posible” y resalta los 65 kilómetros de playas y 600 hectáreas verdes como un valor agregado al destino turístico en tiempo de pandemia.

Sobre la responsabilidad social señaló que “todos hemos aprendido qué es lo que tenemos que hacer para no contagiarnos”. De todas formas, un hospital modular y convenios con instituciones intermedias permitirán ampliar la capacidad sanitaria.

- La Provincia confirmó que “hay temporada de verano”. ¿Qué expectativas tenes para estas vacaciones tan particulares?

Me parece una buena decisión política que se empiecen a poner certezas a una temporada que va a ser atípica. Ya tenemos en claro que el 1ro de noviembre van a entrar los no residentes y, a partir de diciembre, la temporada en toda la Provincia hasta el 4 de abril. Eso va a permitir que los turistas vayan planificando con tiempo su descanso y que se puedan utilizar criterios en común para evitar que los distritos pidan requisitos diferentes. Era algo que nos preocupaba y se pudo establecer con el trabajo mancomunado entre Provincia, Nación y los municipios.

Sabemos que va a ser una temporada distinta pero entendemos que tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para tener la mejor temporada posible ya que implica fuentes de trabajo, reactivación de la actividad económica pero tenemos que hacerlo en equilibro con lo sanitario. En el caso de Necochea coordinamos la instalación de un hospital modular que nos permite ampliar la capacidad de atención sanitaria que actualmente tenemos. No va a haber pedidos de hisopados, va a empezar a funcionar la aplicación "Cuidar Verano" donde los turistas van a hacer la carga de datos de su núcleo familiar, hospedaje y cantidad de días. Eso nos va a servir para tener una estadística y control de la cantidad de turista que estaríamos teniendo en determinado momento del año.

Tampoco se van a establecer días mínimos aunque la tendencia en los que es alquileres y casa de verano apunta a extenderse un poco más de lo que había sido la temporada anterior. Va a ser todo un desafío y esperamos contar con una buena temporada. Para Necochea va a ser una oportunidad aprovechando los 65 kilómetros de playas, 600 hectáreas de parques, el rio Quequén para hacer actividades deportivas.

- El Certificado Único Habilitante ¿va a ser obligatorio para ingresar?

Por lo que nos dijeron, sí. Cada turista va a tener que hacer la carga con la reserva, cantidad de días y desde el área de Turismo estaremos chequeando que ese hospedaje realmente exista y que este hecha la reserva. Vamos a cruzar esos datos y nos va a permitir tener un parámetro de la cantidad de turistas que están vacacionando.

- El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, dijo que “todos” esperan un 35% de afluencia turística con respecto a la temporada anterior. ¿Vos coincidís con esa estimación?

Eso es lo que se comenta pero todavía no hay parámetros ciertos. Puede haber algún tipo de temor de ir a los lugares turísticos. Quizás algunos distritos se vean más beneficiados que otros, esperamos que Necochea sea uno de ellos. Por la baja densidad demográfica que tenemos y amplios espacios públicos va a ser un lugar a elegir a diferencia de otros donde la playa es más acotada. No sabemos todavía el porcentaje pero esperamos que sea superior al 35%.

- Necochea vive básicamente de la actividad agropecuaria, el puerto y el turismo, por lo tanto, el impacto económico de una "buena temporada" es trascedente.

Así es. Tenemos un perfil agroexportador con todo lo que tiene que ver con la cadena productiva y la salida de la producción por el puerto Quequén, y por otro lado, el tema del turismo que es otro de los pilares fundamentales de la economía de Necochea.

- Uno de los atractivos que mencionaste en Necochea son las playas. ¿Ya saben cómo se va a ingresar? ¿Hay protocolos específicos?

Hace varios meses se ha establecido todo lo que es protocolo de concesionarios y prestadores turísticos. Lo que es la playa pública dependerá del comportamiento social. Me pareció muy buena una frase de una periodista de un medio nacional que dijo que todos deben actuar como si fueran positivos asintomáticos. Respetar la distancia física y usar tapa boca nariz cuando están conversando con alguien que no es de su núcleo familiar. Nosotros vamos a estar reforzando con inspectores de playa, con guardavidas, agentes de tránsito y control urbano pero si no hay un comportamiento social es imposible estar viendo si en cada grupo son familiares o no. Todos hemos aprendido qué es lo que tenemos que hacer para no contagiarnos.

- Podemos decir que todos, salvo algunos. Hace unos días en Necochea un grupo de 50 personas hizo una fiesta clandestina en la playa y dos jóvenes que participaron dieron positivo de coronavirus.

Si, ha pasado en diferentes municipios. A mí me preocupa más la fiesta clandestina en lugares cerrados porque en la playa va a seguir ocurriendo. El otro día hablé con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, donde ocurrieron 20. Si están en la playa manteniendo la distancia y con música es imposible de controlar. Tenemos que alentar los espacios públicos como el Parque "Miguel Lillo", un espacio de recreación de cultura y música, para evitar que se encierren en salones clandestinos que es más difícil de detectar y más fácil que se contagien que estando al aire libre.

- En el caso que un turista de positivo de COVID, la logística a seguir ¿Está clara?

Se está trabajando para que este lo más clara posible. Todo dependerá de las circunstancia, el lugar y bajo qué condiciones se encuentre el paciente. Si bien, en un principio, se había planteado desde Provincia que lo que sean leves tenían que regresar a su domicilio particular, en el caso de los turistas que alquilen una casa, departamento o cabaña no vemos imposibilidad que hagan aislamiento en ese lugar. Alguien que alquilo una casa por 20 días puede hacer el aislamiento ahí pero si le quedan 3 días no hay posibilidad que se quede aislado por más tiempo del que contrató.

Igual estamos armando un hospital modular para reforzar la atención sanitaria. Va a haber una logística por parte de Provincia con corredores sanitarios donde hay un centro de aislamiento y cada municipio tendrá los propios. Durante el invierno teníamos a disposición varios hoteles que estaban cerrados pero cuando comience la temporada no los vamos a tener más por cuestiones lógicas. Estamos teniendo algunos convenios con instituciones intermedias para tener algunas camas de reserva.

- El tema es más complejo si sucede en un hotel porque ahí no se podría hacer aislamiento

Si, el gobernador Axel Kicillof planteó que cada grupo familiar va a tener que hacer una especie de "pacto familiar" y determinar que si no se cuidan y se contagian, se tienen que volver. Se haría muy difícil dentro de un hotel alojar a los contagiados.

- Y los pasajeros no tendrían posibilidad de pedir un rembolso de dinero

Así es porque es muy difícil. Si todos actuamos como corresponde no habría posibilidad de contagio. Se podría dar hasta una cuestión de aprovechamiento ya que si venís, te contagias y se te corta la estadía porque no hiciste las cosas como corresponde estarían reclamando el reintegro completo a ese lugar.

- Va a ser el primer municipio de la costa que cobrará para ingresar con vehículos a la playa. ¿En qué consiste esa medida?

Es una discusión que se viene dando hace años pero nunca se terminó de implementar. La idea es poder hacerlo de cara a esta temporada donde lo vamos a establecer a partir del 1ro de enero. Veremos el monto final que termina aprobando el Concejo Deliberante pero apuntamos a desalentar las bajadas de vehículos y que haya más espacio público dentro de la playa. El cobro de la bajada nos va a permitir poner más puestos de guardavidas en las playas del sur, tener mejor señalización y otros servicios de control. Actualmente tenemos más de cien guardavidas públicos que se financian con las tasas municipales. Tenemos pensado incorporar 30 guardavidas en las playas más alejadas y eso se puede solventar con el cobro de los vehículos. El que no quiera abonar puede dejar el vehículo arriba, no es obligatorio pagarlo.

- ¿Qué valores estiman para ese cobro?

Se está terminando de definir si se estipula por toda la temporada ya que apuntamos a los necochenses o la región ya que las bajadas en las playas se utilizan durante todo el año. En estos momentos vas a la playa y hay un montón de vehículos en la arena pescando, paseando, tomando mate. Se apunta a un valor de toda la temporada de 5000 pesos y estamos viendo que a los vehículos municipalizados que tengan las patentes al día, se les de el 50% de eso en recarga para el estacionamiento medido, y les termine saliendo la mitad. El costo mensual puede ser de 3000 mil y el valor diario, 150 pesos.

- Pinamar anuncio el cobro de una TASA COVID de 100 pesos dado que se le puede sextuplicar la población por el turismo. Villa Gesell dijo que no iba a cobrar porque el sostenimiento de la estructura sanitaria es un tema municipal. Desde tu municipio ¿Qué opinan?

Nosotros no estamos pensando en cobrarla.

- Hay un debate en torno a los campings por el uso compartido de baños y, en principio, no funcionarían en verano. Hay varios municipios que reclaman su apertura con protocolos específicos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema?

En Necochea no tenemos los campings tradicionales sino los que están en el Parque "Miguel Lillo" que son bungalows y cabañas donde tienen menos posibilidades de contagios que cualquier otro lugar de hospedaje pero figuran como campings. Si se va a restringir con aforo las piletas y los vestuarios pero cada lugar de hospedaje tiene sus baños y no tienen la necesidad de utilizar nada compartido. Hay otros establecimientos donde hay muchas reservas de casas rodantes que, en ese caso, los turistas usan sus propias instalaciones. Entendemos que se van a poder utilizar bajo esta modalidad.