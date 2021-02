Por Ramiro Pablo Gómez

El observatorio turístico de Pinamar elaboró un informe general del tipo de alojamiento elegido por los turistas durante el mes de enero. Dede Lanoticia1.com analizamos los números de una temporada en pandemia

Alojamientos extra hoteleros

Este tipo de alojamientos son los referidos a casas, departamentos o quinta que se alquilan entre el turista y propietario o por intermedio de inmobiliaria. La localidad más visitada fue Cariló con un 91% de alquileres concretados sobre el total de su oferta. En segundo lugar quedó Pinamar con el 75%, en tercero Ostende con 63% y en el cuarto Valeria del Mar con 62%.

Lo primero en alquilarse fueron las casas con piscinas o ubicadas sobre la playa. La oferta total se vio reducida en un 35% ya que los propietarios no residentes decidieron vacacionar en sus casas y, obviamente, no las alquilaron.

Alojamientos hoteleros

Esto incluye hoteles, hosterías, apart hoteles, departamentos con servicios y hospedajes. Como en el caso anterior, el destino más visitado, fue Cariló con un 80% de ocupación general (Hoteles 79% y Apart 80%).

En segundo lugar, Pinamar, con el 70% de ocupación general (Hoteles 67% y Apart 76%), en tercero Ostende con el 69% de ocupación general (Hoteles 62% y Apart 72%) y con el mismo porcentaje, Valeria del Mar, 69% de ocupación general (Hoteles 54% y Apart (75%).

De acuerdo a estos datos se corrobra una tendencia a elegir Cariló por sobre las demás localidades. En tiempos de pandemia, la reserva natural de su bosque, las dunas, una playa que se extiende por 3 kilómetros y casas con amplios servicios, constituyen una oferta atractiva para los visitantes.

También se confirma la tendencia de los propietarios no residentes a vacacionar en sus casas veraniegas. De esa manera vacacionan en un lugar conocido, evitar exponer su propiedad, y realizan cortos traslados desde sus viviendas.

Por último, entre los alojamientos hoteleros, los Apart son los más seleccionados. Este tipo de hospedaje viene equipado con cocina completa, living, habitaciones y, en algunos casos, parrilla individual. Nuevamente, la pandemia, impone una selección basada en compartir lo menos posible lo que son espacios comunes más frecuentes en un hotel.