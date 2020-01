La Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, presentó la campaña “VeranoParaTodes” que busca prevenir y conscientizar sobre violencias por razones de género. Con folletos explicativos, jingles en radios y capacitaciones a trabajadores y trabajadores de bares y boliches para intervenir en situaciones.

Uno de los ejes de la campaña son los Puntos Género (Punto G). Espacios en zonas turíticas donde promotoras dispondrán de material para abordar las distintas situaciones violentas. Inicialmente estarán ubicados en Villa Gesell, Punta Lara y Mar del Plata.

Además se capacitarán los empleados y empleadas de bares y boliches para la intervención en situaciones de acoso, abuso y violencia en espacios de nocturnidad. El hashtag #AlAcosoNiCabida es y #VeranoParaTodes son los principales de la campaña

Por último, la distribución de producciones gráficas y audiovisuales para sensibilizar y concientizar incluyen un jingle compuesto por Tita Print y Chocolate Remix llamado "Verano para Todes" que sonará en radios y en festivales de la provincia.

“A mí me gusta que frenes si digo que no, a mí me gusta que frenes a otro chabón y no te hagas el distraído, bancándolo solo porque es tu amigo, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes al alcohol, no culpes a mi malla”, dice parte del Jingle.

La campaña tiene un jingle compuesto por Tita Print y Chocolate Remix llamado "Verano para Todes" que sonará en radios y en festivales de la provincia. pic.twitter.com/HNMX2I4aqw