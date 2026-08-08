Estela Díaz
Ordenar por:
Recorte de programas de género: “Jamás fueron implementados por su gobierno”, le respondió Estela Díaz a Cúneo Libarona
El IV Congreso “Políticas para la Igualdad. Estado Presente” convocó a más de 2.300 participantes en Luján
Estela Díaz repudió el cierre del complejo Chapadmalal y destacó la experiencia del programa "Mar para todas"
Estela Díaz sobre la denuncia contra Fernando Espinoza: "La política no debe pedir condenas, debe pedir Justicia"
Kicillof confirmó su equipo de trabajo: quiénes continúan en sus cargos y qué ministerios tendrán nuevos titulares
¿Efecto Milei?: Estela Díaz denunció la vandalización de una delegación del Ministerio de las Mujeres en Punta Indio
La Plata: la oposición acusa a Garro de usar los fondos provinciales para el pago de suma fija en la campaña electoral
Funcionaria de Kicillof comparó a Milei con Bolsonaro: “En Brasil creció el hambre, la violencia social y política”
Página 1 de 5