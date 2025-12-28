Verano sin multitudes: las 10 mejores playas secretas para vacaciones tranquilas en la costa bonaerense
Rincones tranquilos y poco explorados donde se combinan dunas, bosques y arenas vírgenes. Descubrí paisajes únicos, lagunas escondidas y espacios abiertos ideales para caminar, disfrutar del aire libre y desconectar del ruido de la ciudad.
Top 10 playas poco conocidas de la costa bonaerense
🌊 1) La Chiquita (Partido de Villarino)
- Qué ofrece: Una de las playas más vírgenes de la provincia, con más de 20 km de costa prácticamente desierta. Muy poca urbanización, energía limitada y señal escasa: ideal para desconectar.
- Destacado: Extensión de playa sin multitudes; inmersión en naturaleza pura.
- Cómo llegar: ~830 km desde Buenos Aires; en auto por RN3 y ripio final (~12 h). Transporte público: micro a Bahía Blanca + remis local.
- Tip: Llevar agua y provisiones; la soledad es su principal atractivo.
🏝️ 2) Orense / Punta Desnudez (Tres Arroyos)
- Qué ofrece: Balneario muy tranquilo con playas extensas y ambiente familiar. Menos concurrido que Claromecó o Monte Hermoso; algunos sectores casi privados según la época del año.
- Destacado: Playa extensa para largas caminatas y tranquilidad absoluta.
- Cómo llegar: ~570 km desde Buenos Aires, por RN3. Micros a Tres Arroyos + transporte local.
- Tip: Ideal para familias y caminatas al amanecer.
🌿 3) Pehuén‑Có (cerca de Tres Arroyos)
- Qué ofrece: Bosques costeros que se funden con la playa. Ambiente natural y sereno, ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.
- Destacado: Naturaleza integrada con el mar; posibilidades de caminatas entre pinos.
- Cómo llegar: ~560 km desde Buenos Aires; auto por RN3. Micros a Tres Arroyos + remis.
- Tip: Atardeceres imperdibles; llevar cámara.
🌅 4) Sauce Grande (Monte Hermoso)
- Qué ofrece: Pequeño balneario con playas silenciosas y ambiente local.
- Destacado: Impronta local con pocas aglomeraciones incluso en temporada alta.
- Cómo llegar: ~565 km desde Buenos Aires; por RN3. Micros a Pehuén‑Có + transporte local.
- Tip: Aprovechar la mañana; la playa se llena poco en verano.
🌲 5) Reta (Tres Arroyos)
- Qué ofrece: Playa amplia y tranquila, menos conocida que Claromecó u Orense.
- Destacado: Espacio amplio para descanso y largos paseos.
- Cómo llegar: ~590 km desde Buenos Aires; auto por RN3. Micros a Claromecó + transporte local.
- Tip: Perfecta para quienes buscan largas caminatas o lectura en la arena.
🌳 6) Mar de Cobo (Partido de Mar Chiquita)
- Qué ofrece: Playa rodeada de bosques de pinos y álamos; muy tranquila.
- Destacado: Bosque costero que aporta sombra natural y frescura.
- Cómo llegar: ~400 km desde Buenos Aires; auto por RN2 y RN11. Micros a Mar del Plata + transporte local.
- Tip: Ideal para combinar playa con picnic bajo los árboles.
⛱️ 7) San Cayetano (entre Necochea y Miramar)
- Qué ofrece: Balneario rústico con playas amplias y ambiente casi intacto.
- Destacado: Playa natural con poco desarrollo urbano.
- Cómo llegar: ~500 km desde Buenos Aires; auto por RN3. Micros a Necochea + transporte local.
- Tip: Llevar comida y bebida, ya que los servicios son limitados.
🏖️ 8) Costa del Este (Partido de La Costa)
- Qué ofrece: Zonas más tranquilas y alejadas del casco urbano con playas amplias y silentes.
- Destacado: Tranquilidad con relativa cercanía a servicios.
- Cómo llegar: ~400 km desde Buenos Aires; auto por RN11. Micros a Mar del Tuyú + transporte local.
- Tip: Caminar hacia los extremos de la playa para mayor privacidad.
🏝️ 9) Playa Escondida (Chapadmalal, Mar del Plata Sur)
- Qué ofrece: Pequeña playa oculta entre acantilados; ambiente íntimo y menos gente.
- Destacado: Entorno natural y menor afluencia turística.
- Cómo llegar: ~400 km desde Buenos Aires; auto por RN2 y RP88. Micros a Mar del Plata + transporte local.
- Tip: Llevar calzado cómodo para acceder entre los acantilados.
🌅 10) Aguas Verdes (cerca de San Clemente del Tuyú)
- Qué ofrece: Dunas, vegetación y mar tranquilo; destino poco difundido.
- Destacado: Transición entre campo y mar con ambiente sosegado.
- Cómo llegar: ~330 km desde Buenos Aires; auto por RN9 y RP11. Micros a San Clemente del Tuyú + transporte local.
- Tip: Ideal para quienes buscan desconectar completamente de los balnearios masivos.
📌 Qué tienen en común estas playas
- Menor masificación: todas ofrecen espacios tranquilos, lejos de los centros turísticos tradicionales.
- Contacto con la naturaleza: muchas están rodeadas de bosques, dunas o vegetación costera.
- Amplias extensiones de arena: ideales para caminar, leer o descansar.
- Servicios básicos: salvo excepciones, la infraestructura es mínima, potenciando la sensación de “playa virgen”.
🗺️ Extra: consejos y planificación
- Qué llevar: agua, protector solar, sombrilla, comida si los servicios son limitados.
- Seguridad: señal de celular escasa en algunos destinos, caminos de ripio y estacionamiento limitado.
- Actividades recomendadas: caminatas, observación de aves, fotografía, pesca o deportes acuáticos según el lugar.
- Temporada: la mayoría son ideales en enero y febrero, evitando fines de semana concurridos.
