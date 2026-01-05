El intendente de Ensenada, Mario Secco, se mostró este domingo junto a Juan Sebastián Verón durante la tradicional caravana de Reyes Magos organizada por Estudiantes de La Plata, en una postal que no pasó desapercibida en medio de la fuerte tensión entre el club platense y la AFA que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

La actividad, impulsada por la Fundación Estudiantes, llegó hasta el Club Barrio Progreso y reunió a cientos de familias en una jornada cargada de emoción para los más chicos. Sin embargo, más allá del carácter solidario del evento, la imagen de Secco acompañando públicamente a Verón abrió lecturas políticas y futboleras.

#221Radio | #EDLP



🇦🇹 En la recorrida de Reyes, Verón compartió acto con Mario Secco, intendente de Ensenada.

"Es difícil encontrar un dirigente que piense en la gente "



📻FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJPa3D pic.twitter.com/Xh9ybP3uIN — 221 Radio 103.1 (@221radio) January 5, 2026

El jefe comunal ensenadense —uno de los principales impulsores de la candidatura de Axel Kicillof y presidente del CEAMSE, cargo para el que fue designado por el propio gobernador— eligió mostrarse con quien hoy aparece como el dirigente más crítico del poder de la AFA. Un gesto que algunos interpretan como un desafío directo al esquema que encabeza Tapia.

En los últimos meses, Verón quedó en el centro de la escena por su enfrentamiento con la conducción del fútbol argentino, una disputa que incluso trascendió lo deportivo y llegó al plano político nacional. En ese contexto, el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar al titular de Estudiantes tras los cruces con la AFA, lo que reforzó la lectura de un vínculo político que, al menos hasta ahora, Verón nunca explicitó.

Por eso, la foto junto a Secco —intendente peronista, alineado con Kicillof y con fuerte peso territorial en la provincia de Buenos Aires— resultó llamativa y rompió con las interpretaciones lineales que ven al dirigente albirrojo cerca del oficialismo nacional libertario.

Durante la jornada, Verón encabezó la caravana que partió desde el Estadio UNO rumbo a Ensenada a bordo de un trencito, acompañado por su hija Mila y su esposa, Valentina Martín. El recorrido incluyó un paso por Plaza Moreno antes de llegar al barrio ensenadense, donde se repartieron regalos, pelotas y camisetas.

😀 Una tarde de risas, regalos y alegría en Ensenada junto al Club Barrio Progreso. ¡Gracias por recibirnos! 🫶🏻🇦🇹 pic.twitter.com/fjgbPu6W9e — Estudiantes de La Plata Club (@edelpclub) January 4, 2026

Desde el escenario montado en el club, el presidente de Estudiantes elogió públicamente a Secco, a quien definió como “un dirigente que piensa en la gente” y destacó su presencia “en cada rincón de Ensenada”, en un respaldo explícito al intendente que gobierna el distrito desde hace más de dos décadas.

La escena refuerza el perfil social que Verón busca consolidar al frente del club y, al mismo tiempo, expone cómo el fútbol vuelve a cruzarse con la política en la provincia de Buenos Aires, incluso en actividades pensadas para los más chicos. En tiempos de disputas abiertas en la AFA, cada gesto suma lectura.