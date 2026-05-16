Un hombre de 41 años oriundo de Bartolomé Bavio, partido de Magdalena, murió este sábado por la mañana tras ser atropellado sobre la Autopista Perito Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires. El conductor responsable se fugó del lugar y es intensamente buscado.

Ads

El hecho ocurrió cerca de las 7.40, a pocos metros del peaje Parque Avellaneda, mano hacia Provincia. Según informaron fuentes policiales, la víctima viajaba junto a su hijo de 19 años en una camioneta Toyota Hilux blanca que trasladaba un tráiler con caballos.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el hombre detuvo la marcha al advertir un posible problema mecánico en una de las ruedas. Tanto él como su hijo descendieron del vehículo para revisarlo, cuando fueron embestidos por una Ford Ecosport que circulaba por la autopista.

Ads

De acuerdo a lo que informó Clarín, tras el impacto, el conductor escapó en dirección a la avenida General Paz, sentido Provincia de Buenos Aires.

Una ambulancia llegó minutos después al lugar y constató que el hombre había sufrido un paro cardiorrespiratorio y ya no presentaba signos vitales. En tanto, el joven fue trasladado al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos.

Ads

Los investigadores trabajan para identificar y detener al automovilista que se dio a la fuga. Según trascendió, personal de la División Autopistas ya logró identificar el vehículo gracias al relevamiento de cámaras de seguridad.

Padre e hijo habían salido desde Magdalena rumbo a Campo de Mayo para participar de un campeonato de pato que se disputa este sábado.