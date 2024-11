El jefe comunal de Necochea, Arturo Rojas, se vio envuelto en un escándalo tras la difusión de imágenes que lo mostraron junto a su hija en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, alentando a Franco Colapinto.

Tras la difusión de las imágenes, el intendente, intentó relativizar el viaje argumentando que era un “sueño de su hija”.

La oposición amenazó con impulsar la destitución desde el Honorable Concejo Deliberante, ya que el mandatario no solicitó licencia para salir del país. Sin embargo, Rojas no estaba obligado a solicitarla dado que solo es imprescindible “en caso de ausencia mayor de cinco días”. En este caso, no llegaría a de plazo de ausencia.