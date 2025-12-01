"Viajeros sin destino": Una pareja en "modo aventura" salió desde Provincia a recorrer Latinoamérica en moto
Pablo “Pichuco” Gómez y su pareja, Mariela, salieron en plan de recorrer el continente en moto. “Que tarde lo que tenga que tardar, si lleva diez años, en buena hora", se entusiasmó en diálogo con LANOTICIA1.COM
El showman solía brindar espectáculos como cantante en distintos escenarios locales y habló con LANOTICIA1.COM desde Paraguay, donde se encuentran ahora en esta aventura que denominaron "Viajeros sin destino".
El 16 de octubre pasado, Pablo "Pichuco" Gómez y su pareja, Mariela, salieron de San Pedro en una motocicleta Zanella Sapucai 150 cc sin destino fijo pero con el plan de recorrer Latinoamérica, viajar, conocer lugares y gente, hacer amigos y disfrutar la vida.
“Viajar sin destino es un proyecto de hace muchos años que teníamos planeado con mi señora. Cuando decidimos salir, fuimos padres… y nos hicimos cargo durante 21 años. El 10 de octubre el nene cumplió 21 y le dijimos: “Chau, nos vemos”, bromeó. "Salimos el 16 de octubre, anduvimos por Entre Ríos, conocimos gente interesante, hermosa, solidaria y por un conocido viajero terminamos en la casa de una persona aquí en Paraguay, que nos está dando asilo y algo de trabajo, también", contó Pichuco.
Pablo y Mariela viajan en una Zanella Sapucai 150 cc con un carrito detrás en el que llevan lo necesario. Su plan es ir a Brasil y de allí a Venezuela, Colombia, Ecuador, y regresar por Perú, Bolivia y Chile. Tras ello entrar de nuevo a Argentina, un descanso y luego, recorrer el país.
“Viajamos en una Zanella Sapucai 150 y aguanta. Si uno usa un poco la lógica: en la ciudad una moto anda todo el día, 650 km por día un mensajero. Nosotros caminamos 150 o 200 y capaz que paramos una semana. La moto no sufre. Hacemos el mismo kilometraje en menos cantidad de días, pero con cuidados: cambiar aceite, lubricar cadena, no matarla. Una 150 no puede ir a 120 o 130, pero a 80/90 vamos tranquilos”, explicó.
Pichuco relató que a cada lugar que llega ofrece su show o canta a la gorra para reunir dinero para continuar el viaje.
"No estamos apurados, salimos a disfrutar", dijo sobre la duración del viaje, que no tiene plazos previstos y agradeció a quienes ayudaron e hicieron posible que él y su pareja estén cumpliendo este sueño. “En cada lugar conocemos gente, nos hospedan y trabajamos. La idea es mantenerse en el tiempo: salir a buscar trabajo o llegar por recomendación de algún viajero. A veces nos quedamos por hospedaje a cambio de trabajo; otras veces directamente salimos a trabajar. Yo a veces voy a algún bar, hago mi show a la gorra. Todo suma, sea poco o mucho. También hacemos intercambios con pymes por publicidad, ya sea por dinero o por algo que necesitemos para el viaje. Todo es intercambio”, detalló.
“Cuando crucemos a Venezuela vamos a avisar. La frontera está brava, pero estamos informándonos día a día. Brasil es gigante y pensamos hacer la Ruta 101 por la costa, después subir a Manaos o hasta Belém. De ahí embarcarnos cinco días en un ferry para llegar a Venezuela”, adelantó.
“Pichuco” explicó que la idea es que “tarde lo que tenga que tardar: cuatro, cinco años, que es lo que queremos. No estamos apurados. Salimos a disfrutar. Si lleva diez, en buena hora".
