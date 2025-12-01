El showman solía brindar espectáculos como cantante en distintos escenarios locales y habló con LANOTICIA1.COM desde Paraguay, donde se encuentran ahora en esta aventura que denominaron "Viajeros sin destino".

El 16 de octubre pasado, Pablo "Pichuco" Gómez y su pareja, Mariela, salieron de San Pedro en una motocicleta Zanella Sapucai 150 cc sin destino fijo pero con el plan de recorrer Latinoamérica, viajar, conocer lugares y gente, hacer amigos y disfrutar la vida.

“Viajar sin destino es un proyecto de hace muchos años que teníamos planeado con mi señora. Cuando decidimos salir, fuimos padres… y nos hicimos cargo durante 21 años. El 10 de octubre el nene cumplió 21 y le dijimos: “Chau, nos vemos”, bromeó. "Salimos el 16 de octubre, anduvimos por Entre Ríos, conocimos gente interesante, hermosa, solidaria y por un conocido viajero terminamos en la casa de una persona aquí en Paraguay, que nos está dando asilo y algo de trabajo, también", contó Pichuco.

Pablo y Mariela viajan en una Zanella Sapucai 150 cc con un carrito detrás en el que llevan lo necesario. Su plan es ir a Brasil y de allí a Venezuela, Colombia, Ecuador, y regresar por Perú, Bolivia y Chile. Tras ello entrar de nuevo a Argentina, un descanso y luego, recorrer el país.

“Viajamos en una Zanella Sapucai 150 y aguanta. Si uno usa un poco la lógica: en la ciudad una moto anda todo el día, 650 km por día un mensajero. Nosotros caminamos 150 o 200 y capaz que paramos una semana. La moto no sufre. Hacemos el mismo kilometraje en menos cantidad de días, pero con cuidados: cambiar aceite, lubricar cadena, no matarla. Una 150 no puede ir a 120 o 130, pero a 80/90 vamos tranquilos”, explicó.

Pichuco relató que a cada lugar que llega ofrece su show o canta a la gorra para reunir dinero para continuar el viaje.

"No estamos apurados, salimos a disfrutar", dijo sobre la duración del viaje, que no tiene plazos previstos y agradeció a quienes ayudaron e hicieron posible que él y su pareja estén cumpliendo este sueño. “En cada lugar conocemos gente, nos hospedan y trabajamos. La idea es mantenerse en el tiempo: salir a buscar trabajo o llegar por recomendación de algún viajero. A veces nos quedamos por hospedaje a cambio de trabajo; otras veces directamente salimos a trabajar. Yo a veces voy a algún bar, hago mi show a la gorra. Todo suma, sea poco o mucho. También hacemos intercambios con pymes por publicidad, ya sea por dinero o por algo que necesitemos para el viaje. Todo es intercambio”, detalló.

“Cuando crucemos a Venezuela vamos a avisar. La frontera está brava, pero estamos informándonos día a día. Brasil es gigante y pensamos hacer la Ruta 101 por la costa, después subir a Manaos o hasta Belém. De ahí embarcarnos cinco días en un ferry para llegar a Venezuela”, adelantó.

“Pichuco” explicó que la idea es que “tarde lo que tenga que tardar: cuatro, cinco años, que es lo que queremos. No estamos apurados. Salimos a disfrutar. Si lleva diez, en buena hora".