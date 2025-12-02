El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, licitó las obras viales a ejecutarse sobre la Ruta Provincial 68, en Carlos Tejedor.

Para la ejecución de la obra, con un presupuesto de $13.753.252.136,32, se presentaron 17 ofertas y participaron del acto administrativo el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano y la Intendenta María Celia Gianini.

Al respecto, el administrador Caggiano aseguró que trabajaron "mucho junto a la intendenta y el Gobernador para dar respuesta a la demanda de los vecinos del distrito de Tejedor” y que “finalmente nos encontramos en esta licitación con mucha alegría por haber podido concretar este pedido histórico”.

El final de la ruta 68 hoy (Maps)

Por su parte, Gianini agradeció la gestión de Kicillof para poder llevar adelante la licitación y añadió: “Siempre tuvimos muchas expectativas vinculadas a la concreción de esta obra. Hace 50 años que vecinas y vecinos vienen esperando que se dé este momento y hoy es una realidad”. Además, comentó que “la intervención favorecerá la conectividad con Pasteur, un pueblo de Lincoln, con el cual tenemos una relación comercial y educativa”.

Las obras serán fundamentales para la producción regional y la conectividad con el Partido de Lincoln. Los trabajos se desarrollarán en una extensión de 20,4 kilómetros y consisten en la construcción del terraplén de calzada y banquinas, la construcción de alambrados y tranqueras, la ejecución de alcantarillas transversales y longitudinales de acceso a calles y propiedades, y zanjas laterales para la conducción de excesos hídricos, entre otras tareas.

Asimismo, a fin de dar continuidad a la RP 68, se prevén realizar trabajos de mejoramiento en caminos de empalme con la ruta mencionada, hacia la localidad de Carlos Tejedor y la Ruta Nacional 226. Dichos caminos corresponden a tramos de la Ruta Provincial Nº 66 y Ruta Provincial Nº 70; como así también a caminos municipales.

Del acto también participaron el subadministrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta; la asesora legal, María José Ibáñez; el gerente Técnico, Pablo Morano; y el Concejal Bernardo Baccello.