Ernestina Pais viajaba a bordo de su auto marca Honda City cuando colisionó con un Alfa Romeo conducido por otra mujer en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras, en el distrito de Vicente López.

En el lugar se hicieron presentes agentes de la Comisaría 5ª tras un llamado al 911 que daba cuenta de un accidente de tránsito. Los policías constataron que solo hubo daños materiales y que no registraban heridos. En ese contexto, personal del Municipio de Vicente López procedió a realizar los test de alcoholemia a las conductoras.

No obstante Pais se negó. Y por tal razón se labró un acta de infracción de tránsito por “positivo alcoholemia y se le retuvo el coche.

