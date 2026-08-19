La Intendenta Soledad Martínez encabezó la ceremonia conmemorativa y destacó la importancia de recordar un aniversario fundamental de nuestra identidad nacional. “Como hicimos en otras fechas patrias, queríamos recordar hoy el paso a la inmortalidad del General San Martín, a 176 años. Estas fechas son más relevantes cuando nos reunimos a homenajear, recordar y mantener presente el legado de los padres de la patria, nuestros próceres argentinos", sostuvo.

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El acto reunió a vecinos y familias, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad, Veteranos de Malvinas, representantes de instituciones y entidades intermedias del partido y autoridades municipales, en una jornada de reflexión y reconocimiento al padre de la patria, se informó oficialmente.

Durante la actividad, luego del ingreso de la Banda de la Fuerza Aérea Argentina, se realizó la entonación de Aurora y del Himno Nacional. Además, se presentó el Coro Kennedy, que interpretó a capela La Marcha de San Lorenzo.



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