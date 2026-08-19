Vicente López conmemoró el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín con un acto en Olivos
El municipio realizó este sábado un acto en la Plazoleta Rotonda San Martín, donde se encuentra un busto con pedestal en homenaje al libertador.
La Intendenta Soledad Martínez encabezó la ceremonia conmemorativa y destacó la importancia de recordar un aniversario fundamental de nuestra identidad nacional. “Como hicimos en otras fechas patrias, queríamos recordar hoy el paso a la inmortalidad del General San Martín, a 176 años. Estas fechas son más relevantes cuando nos reunimos a homenajear, recordar y mantener presente el legado de los padres de la patria, nuestros próceres argentinos", sostuvo.
El acto reunió a vecinos y familias, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad, Veteranos de Malvinas, representantes de instituciones y entidades intermedias del partido y autoridades municipales, en una jornada de reflexión y reconocimiento al padre de la patria, se informó oficialmente.
Durante la actividad, luego del ingreso de la Banda de la Fuerza Aérea Argentina, se realizó la entonación de Aurora y del Himno Nacional. Además, se presentó el Coro Kennedy, que interpretó a capela La Marcha de San Lorenzo.
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