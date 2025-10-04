El joven detenido está acusado de amenazar con detonar un explosivo en el despacho de un juez y en los tribunales de Comodoro Py.

Las amenazas fueron recibidas en el correo oficial del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8 y estaban dirigidas al titular del juzgado, el Dr. Marcelo Martínez De Giorgi, y al personal que trabaja en la sede ubicada en el barrio porteño de Retiro.

En los mensajes se indicó:

“Hay una bomba en Comodoro Py, revisen todo. Les voy a meter un dron bomba y los voy a matar a todos”.

A partir de tareas de campo y de inteligencia, los efectivos determinaron que el sospechoso residía en Villa Martelli, partido de Vicente López. Según la causa, el imputado ya había sido vinculado a principios del corriente año en una investigación similar por amenazas contra el Ministerio de Seguridad Nacional y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la que se le secuestró una escopeta y diversos dispositivos electrónicos.

El expediente consignó además que el implicado padece una enfermedad psiquiátrica y recibe tratamiento especializado.

Con las pruebas aportadas por los investigadores, el magistrado interviniente ordenó el allanamiento de un domicilio en la calle Domingo French. Como resultado del operativo se concretó la detención del investigado y el secuestro de un teléfono celular vinculado a la causa.

El detenido, de nacionalidad argentina y mayor de edad, quedó a disposición de la justicia imputado por los delitos de “Intimidación Pública” y “Coacción”.